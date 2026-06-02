이란 전쟁 여파에 미 5월 원유 수출 사상 최대…아시아행 급증

▲ 미국의 정유시설

지난 5월 미국의 원유 수출량이 사상 최고치를 경신했습니다.1일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 에너지 분석 기업 케이플러 등의 선박 추적 데이터를 분석한 결과 5월 미국의 원유 수출량은 하루 평균 560만 배럴을 기록했습니다.기존 최대치였던 4월의 하루 평균 520만 배럴을 넘어선 수치입니다.수출 증가는 이란 전쟁 발발 후 중동 지역의 공급 불안으로 미국산 원유 수요에 대한 아시아와 유럽 정유사들의 수요가 급증한 데 따른 것으로 분석됩니다.미 서부 텍사스산 원유(WTI)가 글로벌 기준유인 브렌트유 대비 큰 폭의 할인 가격에 거래되면서 가격 경쟁력이 높아진 점도 영향을 미쳤습니다.미 정부가 유가 억제를 위해 방출 중인 전략비축유 일부도 수출분에 포함됐습니다.지역별로는 아시아가 하루 평균 245만 배럴을 수입, 2개월 연속 최대 수입 지역 자리를 유지했습니다.유럽은 하루 240만 배럴로 그 뒤를 이었습니다.특히 일본은 하루 80만 8천 배럴을 수입, 아시아 국가 중 가장 많은 미국산 원유를 들여온 것으로 집계됐습니다.전월 대비 32% 증가한 수치입니다.WTI와 브렌트유 간 가격 차이는 3월 배럴당 최대 20.69달러까지 벌어지며 13년 만에 최대를 기록한 바 있습니다.5월 인도분 거래가 반영된 4월에도 평균 8.86달러의 격차를 유지해 전쟁 이전 평균인 4.85달러보다 확대됐습니다.다만 시장에서는 6월 들어 수출이 둔화할 것으로 보고 있습니다.미·이란 협상 타결에 대한 기대감으로 WTI와 브렌트유 간 가격 차가 축소되면서 해외 수요가 줄어들 가능성이 있기 때문입니다.이날 기준 두 유종 간 가격 차는 배럴당 6달러선으로 줄었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)