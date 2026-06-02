홍명보호 상대 멕시코 대표팀에 '6회째' 오초아와 17세 모라 합류

▲ 멕시코 골키퍼 기예르모 오초아

백전노장 골키퍼 기예르모 오초아(40·리마솔)가 멕시코 선수로는 처음으로 국제축구연맹(FIFA) 월드컵에 6회 연속 참가합니다.2026 FIFA 북중미 월드컵 공동개최국이자 한국 대표팀과 조별리그에서 맞불을 멕시코가 어제(1일, 한국시간) 월드컵 본선에 나설 26명의 최종명단을 발표했습니다.오초아도 골키퍼 한자리를 꿰찼습니다.이로써 오초아는 리오넬 메시(아르헨티나), 크리스티아누 호날두(포르투갈)와 함께 사상 처음으로 6회 연속 월드컵에 참가하는 선수가 됐습니다.오초아도 메시, 호날두처럼 2006년 독일 대회부터 월드컵에 참가해왔습니다.2018 러시아 대회에서는 한국과의 조별리그 2차전에서 선방을 펼쳐 멕시코의 2-1 승리에 기여했습니다.2022 카타르 대회 조별리그에서는 폴란드의 로베르트 레반도프스키의 페널티킥을 막아내 0-0 무승부를 이끌기도 했습니다.다만, 메시와 호날두는 이전 5개 대회에서 모두 한 경기라도 뛰었으나 오초아는 주전 골키퍼가 아니었던 독일 대회와 2010 남아프리카공화국 대회에서는 한 경기도 출전하지 못했습니다.오초아가 '살아 있는 전설'이라면 '멕시코 축구의 미래'로 평가받는 만 17세 질베르토 모라(티후아나)는 생애 첫 월드컵 출전 기회를 잡았습니다.2008년 10월생인 모라는 공격형 미드필더와 윙어 모두 소화할 수 있으며 멕시코 리그 최연소 득점(15세 320일)에 지난해 7월 골드컵에서 멕시코 대표팀 최연소 출전(16세 257일) 및 성인 국가대표 메이저 국제대회 최연소 우승(16세 265일) 기록까지 세운 특급 유망주입니다.모라는 이제 멕시코 역사상 최연소 월드컵 출전 선수가 될 수 있습니다.멕시코의 최연소 월드컵 출전 기록은 1930년 우루과이에서 열린 첫 대회에서 18세 88일의 나이로 출전한 마누엘 로사스가 갖고 있습니다.자국 리그에서 뛰는 최정예 12명의 선수를 미리 발표한 뒤 이달 초부터 일찌감치 소집훈련을 지휘해온 하비에르 아기레 멕시코 대표팀 감독은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 활약하는 베테랑 공격수 라울 히메네스(풀럼)와 이탈리아 AC밀란의 스트라이커 산티아고 히메네스를 비롯해 미드필더 에드손 알바레스(웨스트햄)와 오베드 바르가스(아틀레티코 마드리드) 등 유럽파 핵심 자원들을 채워 넣어 대표팀을 꾸렸습니다.스페인에서 태어난 미드필더 알바로 피달고(레알 베티스)와 콜롬비아 출생 공격수 훌리안 키뇨네스(알카디시야) 등 귀화 선수들도 멕시코 유니폼을 입고 월드컵 무대에 데뷔합니다.멕시코는 오는 5일 멕시코 톨루카에서 세르비아와 평가전을 치른 뒤 12일 남아프리카공화국과 북중미 월드컵 개막전을 벌입니다.이어 홍명보 감독이 이끄는 한국과 19일 맞붙고, 체코와 25일 조별리그 최종전을 치릅니다.◇ 2026 북중미 월드컵 멕시코 대표팀 최종명단(26명) ▲ 골키퍼(GK) = 라울 앙헬(과달라하라), 카를로스 아세베도(산토스 라구나), 기예르모 오초아(AEL 리마솔·키프로스) ▲ 수비수(DF) = 헤수스 가야르도(톨루카), 세사르 몬테스(로코모티프 모스크바·러시아), 호르헤 산체스(PAOK·그리스), 요안 바스케스(제노아·이탈리아), 마테오 차베스(AZ 알크마르·네덜란드), 이스라엘 레예스(아메리카), 에릭 리라(크루스 아술), 에드손 알바레스(페네르바체·튀르키예) ▲ 미드필더(MF) = 오베드 바르가스(아틀레티코 마드리드·스페인), 루이스 차베스(디나모 모스크바·러시아), 로베르토 알바라도, 루이스 로모, 브리안 구티에레스(이상 과달라하라), 알바로 피달고(베티스·스페인), 오르벨린 피네다(AEK 아테네·그리스), 세사르 우에르타(안더레흐트·벨기에), 질베르토 모라(티후아나), 알렉시스 베가(톨루카) ▲ 공격수(FW) = 훌리안 키뇨네스(알카디시야·사우디아라비아), 기예르모 마르티네스(푸마스), 아르만도 곤살레스(과달라하라), 산티아고 히메네스(AC밀란·이탈리아), 라울 히메네스(풀럼·잉글랜드)(사진=AP, 연합뉴스)