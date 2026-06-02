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여성 살해 후 자수…또 벌어진 '교제 살인'

이세현 기자
작성 2026.06.02 07:36 조회수
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<앵커>
 
어제(1일) 새벽 서울 강동구에서 20대 여성을 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는 20대 남성이 경찰에 자수했습니다. 두 사람은 교제하던 사이로 알려졌는데, 왜 이런 일을 벌인 건지 집중적으로 조사하고 있습니다.

이세현 기자입니다.

<기자>

경찰 차량 2대가 골목길로 다급하게 들어섭니다.

잇따라 도착한 소방차에서 구조대원들이 장비를 들고 내려 건물로 들어갑니다.

어제(1일) 새벽 5시 40분쯤, 서울 강동구의 한 주택가에서 20대 여성이 흉기에 찔렸다는 신고가 접수됐습니다.

여성은 현장에서 숨진 채 발견됐습니다.

[목격자 : (피해자를) 들것으로 이렇게 덮어서 나오니까 사람이 죽었나 보다 (생각했어요.)]

신고자는 범행을 저지른 20대 남성 A 씨로, 범행 직후 현장을 잠시 벗어났다가 스스로 인근 경찰서를 찾아가 자수했습니다.

경찰은 A 씨를 살인 혐의로 긴급 체포했습니다.

범행 현장에 대한 감식은 오후 늦게까지 진행됐습니다.

[(추정되는 사망 원인이 정확하게 어떤 걸지….) 추가 분석 중인 것이라서….]

소방당국은 "피해자가 피를 많이 흘린 채 방 안에서 발견됐다"며 "호흡과 맥박은 없었고, 사망한 지 몇 시간이 지난 상태로 보였다"고 설명했습니다.

경찰은 A 씨와 피해자가 교제하던 사이였던 것을 확인한 것으로 알려졌습니다.

두 사람 사이 스토킹 신고나 범죄 이력 등은 발견되지 않은 것으로 확인됐습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행 동기와 자수한 이유 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.

(영상편집 : 안여진, VJ : 노재민, 디자인 : 강유라)
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