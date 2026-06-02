아파트서 금고 훔쳐 달아난 40대 일당 검거…3명 구속

▲ 금고 털이 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

광주 남부경찰서는 아파트에 침입해 현금 6천만 원이 든 금고를 훔친 혐의(특수절도)로 40대 일당 5명을 검거하고 이 중 3명을 구속했다고 어제(1일) 밝혔습니다.이들은 지난 3월 말 광주 남구 봉선동의 한 아파트 빈집에 들어가 현금 6천만 원이 보관된 금고를 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있습니다.피해자 신고를 받고 추적에 나선 경찰은 지난 4월부터 서울 등지에서 피의자 3명을 차례로 검거했습니다.나머지 2명은 경찰에 자수해 조사를 받고 있습니다.조사 결과 이들은 피해자와 일면식은 없었지만, 피해자의 지인을 통해 집 안에 금고가 있다는 사실과 현관 비밀번호 등을 알아낸 것으로 드러났습니다.경찰은 훔친 현금 6천만 원 중 700만 원을 회수했습니다.조사 결과 이들은 사회생활을 하며 알게 된 관계로 조직적인 범죄집단은 아닌 것으로 드러났습니다.경찰은 주동자 3명을 구속하고 나머지 2명에 대해서는 불구속 상태로 수사를 이어가고 있습니다.