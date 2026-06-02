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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.06.02 06:03 조회수
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1. "화약 세척 중 폭발 추정"…오늘 합동감식

한화 에어로스페이스 대전 사업장에서 큰 폭발이 일어나서 5명이 숨지고 2명이 다쳤습니다. 공구에 묻은 화약을 씻어내는 과정에서 폭발이 일어난 것으로 추정됩니다.

2. "유세 자제"…오늘 자정 선거운동 종료

오늘(1일) 자정 선거운동 종료를 앞두고 정치권도 추모에 동참했습니다. 민주당은 유세 전면 중단을, 국민의힘은 차분한 선거운동을 지시했습니다.

3. "이스라엘-헤즈볼라 교전 멈출 것…대화 진행 중"

이란이 이스라엘의 레바논 공습을 비난하면서 종전 협상을 위한 미국과의 메시지 교환을 중단하겠다고 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령은 자신이 직접 교전을 중단시켰다면서 이란과의 종전 협상은 빠른 속도로 진행되고 있다고 주장했습니다.

4. '9천피' 코앞…'젠슨 황 효과'에 증시 들썩

코스피가 8천을 돌파한 지 5거래일만에 9천 선에 바짝 다가섰습니다. 특히 엔비디아의 타이완 행사에서 젠슨 황이 언급한 기업들의 주가가 큰 폭으로 뛰었습니다.
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