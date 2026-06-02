뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프 "이스라엘-헤즈볼라 교전 멈출 것…미·이란 대화 진행"

안희재 기자
작성 2026.06.02 03:08 조회수
트럼프 미 대통령
▲ 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간 1일 소셜미디어를 통해 "이란과의 (종전을 위한) 대화는 빠른 속도로 이어지고 있다"고 밝혔습니다.

이란발로 협상 중단 소식이 나온 상황에서 이란과의 종전 협상이 중단되지 않았다는 주장으로 풀이됩니다.

앞서 이란은 이스라엘의 레바논 공격을 휴전 합의 위반으로 규정하고, 이에 항의하는 의미에서 미국과 종전안 합의를 위한 메시지 교환을 중단했다고 이란 타스님뉴스가 보도했습니다.

트럼프 대통령은 협상이 중단되지 않도록 자신이 이스라엘과 레바논 친(親)이란 무장정파 헤즈볼라 간 교전 중단을 중재했다고도 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 "이스라엘의 총리인 비비 네타냐후와 매우 생산적인 통화를 했다"고 말했습니다.

그러면서 "(레바논 수도) 베이루트로 갈 (이스라엘) 병력은 없을 것이다. 현재 이동 중인 병력도 이미 되돌려졌다"고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 또 "마찬가지로 최고위급 대표들을 통해 헤즈볼라와도 아주 좋은 통화를 했다"며 "그들은 (이스라엘을 향한) 모든 사격을 멈추는 데 동의했다"고 전했습니다.

트럼프 대통령은 "이스라엘은 그들(헤즈볼라)을 공격하지 않을 것이며, 그들도 이스라엘을 공격하지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
안희재 기자 사진
안희재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지