트럼프 "이스라엘-헤즈볼라 교전 멈출 것…미·이란 대화 진행"

▲ 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간 1일 소셜미디어를 통해 "이란과의 (종전을 위한) 대화는 빠른 속도로 이어지고 있다"고 밝혔습니다.이란발로 협상 중단 소식이 나온 상황에서 이란과의 종전 협상이 중단되지 않았다는 주장으로 풀이됩니다.앞서 이란은 이스라엘의 레바논 공격을 휴전 합의 위반으로 규정하고, 이에 항의하는 의미에서 미국과 종전안 합의를 위한 메시지 교환을 중단했다고 이란 타스님뉴스가 보도했습니다.트럼프 대통령은 협상이 중단되지 않도록 자신이 이스라엘과 레바논 친(親)이란 무장정파 헤즈볼라 간 교전 중단을 중재했다고도 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "이스라엘의 총리인 비비 네타냐후와 매우 생산적인 통화를 했다"고 말했습니다.그러면서 "(레바논 수도) 베이루트로 갈 (이스라엘) 병력은 없을 것이다. 현재 이동 중인 병력도 이미 되돌려졌다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 또 "마찬가지로 최고위급 대표들을 통해 헤즈볼라와도 아주 좋은 통화를 했다"며 "그들은 (이스라엘을 향한) 모든 사격을 멈추는 데 동의했다"고 전했습니다.트럼프 대통령은 "이스라엘은 그들(헤즈볼라)을 공격하지 않을 것이며, 그들도 이스라엘을 공격하지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.