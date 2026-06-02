미 5월 제조업 PMI 5달 연속 확장…4년 만에 '최고치'

미국의 5월 제조업 활동이 신규 주문과 생산 회복에 힘입어 4년 만에 가장 높은 수준으로 확대됐습니다.



미 공급관리협회(ISM)는 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 전월 대비 1.3 포인트 상승한 54.0을 기록했다고 현지 시간 1일 밝혔습니다.



이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치 53.2를 웃도는 수치로, 5개월 연속 확장세를 이어갔습니다.



PMI는 50을 웃돌면 경기 확장을, 밑돌면 위축을 의미하는데, 54.0은 2022년 5월(55.9) 이후 가장 높은 수준입니다.



신규 주문 지수는 전월보다 2.7 포인트 오른 56.8을 기록했고, 생산지수도 54.3으로 0.9 포인트 올랐습니다.



업종별로는 컴퓨터·전자제품, 기계, 운송장비, 화학제품 등을 포함해 전체 18개 제조업 가운데 16개 업종이 성장세를 나타냈습니다.



목제 제품 업종만 위축된 것으로 조사됐습니다.



다만 제조업체들의 비용 부담은 여전히 높은 수준을 유지했습니다.



물가지수는 82.1로 전월보다 2.5 포인트 하락했지만 여전히 2022년 이후 최고 수준에 근접했습니다.



공급업체 납품 지수는 60.6으로 전월과 같은 수준을 유지하며 공급망 차질이 이어지고 있음을 시사했습니다.



블룸버그 통신은 기업들이 이란 전쟁으로 인한 향후 가격 인상에 대비해 재고 확보에 나선 영향이 반영됐을 수 있다고 분석했습니다.



(사진=연합뉴스)