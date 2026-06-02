또 '교제 살인'…20대 여성 흉기 살해 후 자수

<앵커>



서울 강동구에서 20대 여성을 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 두 사람은 교제하던 사이로 알려졌는데, 스토킹 신고 이력 등은 확인되지 않았습니다.



이세현 기자가 취재했습니다.



<기자>



경찰 차량 2대가 골목길로 다급하게 들어섭니다.



잇따라 도착한 소방차에서 구조대원들이 장비를 들고 내려 건물로 들어갑니다.



어제(1일) 새벽 5시 40분쯤, 서울 강동구의 한 주택가에서 20대 여성이 흉기에 찔렸다는 신고가 접수됐습니다.



여성은 현장에서 숨진 채 발견됐습니다.



[목격자 : (피해자를) 들것으로 이렇게 덮어서 나오니까 사람이 죽었나 보다 (생각했어요.)]



신고자는 범행을 저지른 20대 남성 A 씨로, 범행 직후 현장을 잠시 벗어났다가 스스로 인근 경찰서를 찾아가 자수했습니다.



경찰은 A 씨를 살인 혐의로 긴급 체포했습니다.



범행 현장에 대한 감식은 오후 늦게까지 진행됐습니다.



[(추정되는 사망 원인이 정확하게 어떤 걸지….) 추가 분석 중인 것이라서….]



소방당국은 "피해자가 피를 많이 흘린 채 방 안에서 발견됐다"며 "호흡과 맥박은 없었고, 사망한 지 몇 시간이 지난 상태로 보였다"고 설명했습니다.



경찰은 A 씨와 피해자가 교제하던 사이였던 것을 확인한 것으로 알려졌습니다.



두 사람 사이 스토킹 신고나 범죄 이력 등은 발견되지 않은 것으로 확인됐습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행 동기와 자수한 이유 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.



(영상편집 : 안여진, VJ : 노재민, 디자인 : 강유라)