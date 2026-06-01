이란 매체 "'레바논 휴전' 위반한 미국…메시지 교환 중단"

▲ 이스라엘의 레바논 폭격

이란의 대미 협상단이 이스라엘의 레바논 공격에 항의하는 뜻으로 미국과의 종전안 합의를 위한 메시지 교환을 중단했다고 이란 타스님뉴스가 현지시간 1일 보도했습니다.이 매체는 "레바논에서 시오니스트 정권(이스라엘)의 범죄가 지속되고 있다"며 "레바논이 (4월 8일) 휴전의 전제 조건 중 하나였음을 고려할 때 현재 레바논을 포함한 모든 전선에서 휴전이 위반된 만큼 이란 협상단은 중재자를 통한 대화와 문건 교환을 중단하기로 했다"고 전했습니다.이어 "가자지구와 레바논에서 시오니스트 정권 군대가 침략적이고 야만적 작전을 즉각 중단하고 레바논 점령지에서 철수해야 한다는 점을 이란 당국과 협상단이 강조했다"며 "이란과 저항의 축의 요구가 충족될 때까지 어떤 대화도 없을 것"이라고 덧붙였습니다.이스라엘과 그 옹호 세력을 '처벌'하기 위해 이란과 저항의 축이 호르무즈 해협을 전면 봉쇄하고 홍해 입구인 바브엘만데브 해협을 포함한 새로운 전선을 활성화하기로 했다고도 경고했습니다.이란 이슬람혁명수비대는 지난달 하순부터 하루 30척 안팎 선박의 호르무즈 해협 통과를 허가하고 있다고 매일 집계해 발표하고 있습니다.