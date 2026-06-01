설 때 로봇 무술공연 선보인 유니트리, 상하이 IPO 통과…9천억 원 조달 목표

▲ 중국 유명 로봇 기업 유니트리 휴머노이드 로봇

중국 휴머노이드 로봇 업계를 선도하는 업체 유니트리(Unitree·위수커지)가 상하이 증시 기업공개(IPO) 심사를 통과했습니다.중국 상하이증권거래소는 1일 홈페이지를 통해 유니트리의 과창판(커촹반·과학기술주 전용 거래 시장) IPO가 상장심사위원회 심의를 통과했고, 발행 조건과 상장 조건, 정보 공시 요건을 모두 충족한다고 밝혔습니다.유니트리는 앞으로 증권감독관리위원회 등록과 승인 절차를 거쳐 상장 작업을 마무리할 계획입니다.앞서 유니트리는 지난 3월 20일 상하이거래소에 IPO를 신청했습니다.이번 IPO로 약 42억 200만 위안(약 9천360억 원)을 조달해 로봇 연구·개발(R&D) 및 생산 시설 건설 등에 쓸 계획입니다.유니트리는 투자설명서를 통해 1분기 매출이 4억 2천300만 위안(약 942억 원)을 기록했다고 밝혔습니다.이는 전년 동기 대비 68.49% 늘어난 것이지만, 전년 동기 상승률 332.64%보다는 낮아진 것입니다.R&D·판매 관련 비용이 크게 늘면서 순이익(비경상 손익 제외 순이익)은 전년 동기 대비 52.55% 줄어든 4천25만 위안(약 90억 원)에 그쳤습니다.유니트리는 올해 상반기 매출 전망치로 전년 동기 대비 35.62∼45.41% 늘어난 10억 5천200만∼11억 2천800만 위안(약 2천343억∼2천512억 원)을 제시했습니다.2016년 설립된 유니트리는 올해 중국 최대 명절인 춘제(설) 특집 텔레비전 프로그램에서 지난해보다 한층 발전된 무술 공연을 선보여 관심을 끌었습니다.지난달에는 자사 휴머노이드가 단거리 달리기에서 초속 10.1ｍ를 기록했다고 발표하기도 했습니다.중국 당국은 최근 '첨단 기술 자립자강' 노선을 내세우면서 자국 테크기업들의 자금 조달 문턱을 낮추는 데 관심을 기울여왔습니다.이런 기조 속에 지난달 말 최대 D램 업체인 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 상하이증시 과창판 IPO를 승인받았고, 뒤이어 대형언어모델(LLM) 업체 미니맥스가 상하이 상장 준비를 공식화하는 등 다양한 첨단 기업들이 증권시장에 뛰어들고 있습니다.당국의 정책적 뒷받침에도 힘이 붙는 추세입니다.지난달에는 증권감독관리위원회(증감회) 등 8개 부처가 해외 투자를 중개해온 금융사들을 무더기 퇴출하며 중국 투자자들의 국내 투자를 유도하는 기조를 분명히 했습니다.블룸버그 집계에 따르면 작년 한 해 1조 400억 달러(약 1천568조 원)의 '핫머니'(단기 수익을 추구하는 투기성 자본)가 중국을 떠나면서 2006년 데이터 집계가 시작된 후 최대 규모를 기록했습니다.중국 안팎에선 당국의 국내 투자 유도가 '자본 유출'을 막으면서도 첨단 기술 기업의 발전을 돕기 위한 조치라는 해석이 제기됩니다.