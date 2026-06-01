김 총리 한화에어로 대전공장 긴급방문…"재발 않도록 신속 개선"

▲ 한화에어로 사고현장 긴급 방문한 김민석 총리

김민석 국무총리는 오늘(1일) 오후 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 사업장을 긴급 방문했습니다.김 총리는 오늘 관련 내용을 보고받고 급히 대전으로 이동한 것으로 전해졌습니다.윤호중 행정안전부 장관과 김영훈 고용노동부 장관이 방문에 동행했습니다.김 총리는 현장 지휘 본부를 찾아 사고 발생 경과와 인명 피해 현황을 보고받고 대전 유성소방서장에게 사고 원인과 피해자의 신원 등에 관해 물었습니다.김 총리는 행안부와 노동부에 "이번 사고를 철저히 분석해 원인을 명확히 규명하고 유사 사고가 재발하지 않도록 필요한 개선 조치를 신속히 추진하라"며 "지방자치단체와 함께 유가족을 잘 모시고 어려움 없도록 챙겨달라"고 지시했습니다.아울러 "모든 사업장은 형식적인 수칙 준수에서 벗어나 실질적으로 작동하는 현장 중심의 안전 예방 체계를 철저히 가동해 달라"는 당부도 덧붙였습니다.앞서 오늘 오전 10시 59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발과 함께 불이 나 5명이 숨지고 2명이 부상을 입었습니다.폭발 사고는 공장 내 56동 '세척 공실'에서 로켓 추진제 세척 공정 중 발생한 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)