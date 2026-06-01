구급차, 신호 위반하다 '쾅'…환자 이송 중 사망

<앵커>



환자를 이송 중이던 사설 구급차가 신호를 위반해 교차로를 지나다 사고가 났습니다. 구급차에 타고 있던 90대 환자가 숨졌고, 보호자와 상대 차량 운전자 등 6명이 다쳤습니다.



보도에 신용일 기자입니다.



<기자>



트렁크 문이 열린 구급차 한 대가 바닥을 드러낸 채 넘어져 있습니다.



차량 주변으로 부서진 각종 잔해가 널브러져 있습니다.



오늘(1일) 오전 11시 55분쯤 인천 서구 청라동의 한 교차로에서 달리던 사설 구급차의 측면을 SUV 차량이 들이받았습니다.



사고가 난 현장입니다.



사거리에서 조수석을 치인 사설 구급차는 충격으로 밀리면서 이곳 가드레일까지 들이받았습니다.



[김상구/사고 목격자 : 엠뷸런스가 오니까 신경 써서 봤죠. 저 차 빨간 불에 건너가려고 하나 했더니. 그 순간에 꽝 하고 사고 나더라고요. 환자분 상태는 막 이렇게 누르고 있더라고요.]



이 사고로 구급차로 이송 중이던 90대 여성 A 씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.



구급차 운전자와 탑승 대원, 상대 차량 탑승자 등 6명이 다쳐 병원 치료를 받고 있습니다.



사고가 난 구급차는 사이렌을 울리며 신호를 위반하면서 교차로를 지나려다 정상 신호를 받고 주행 중이던 SUV와 충돌한 것으로 조사됐습니다.



사설 구급차는 인천의 한 병원에서 인근 요양원으로 향하던 중이었습니다.



경찰은 구급차 운전자를 상대로 구체적인 사고 경위를 조사할 계획입니다.



사설 구급차의 경우 신호 위반을 허용한 도로교통법 특례 조항을 적용할 수 있는 만큼, 블랙박스 영상 등을 토대로 신호 위반을 해야 할 정도로 긴급한 상황이었는지 등을 확인해 구급차 운전자에 대한 입건 여부를 결정한다는 방침입니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 최혜란)