뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"축구 빼면 손흥민도 보통?"…이 대통령 '정면 반박'

강청완 기자
작성 2026.06.01 20:34 조회수
PIP 닫기
<앵커>

코스피가 어느새 9천 포인트를 눈앞에 뒀지만, 일각에선 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업종을 제외하면, 4천 초반이란 분석이 나왔습니다. 이에 대해 이재명 대통령은, 왜 반도체를 빼고 계산해야 하는지 이해가 되지 않는다고 반박했습니다.

보도에 강청완 기자입니다.

<기자>

이재명 대통령은 오늘(1일) SNS에 '코스피가 8,600을 넘는 등 급등세를 보이고 있지만 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업종을 제외하면 실질적인 코스피 지수는 4100~4200선에 불과하다'는 분석을 담은 한 언론 기사를 올렸습니다.

해당 기사는 코스피에서 반도체 시가총액 비중이 지난해 6월 25% 수준에서 올해 54.6%까지 급증했다는 한 증권사 보고서 내용을 근거로 삼았는데, 이 대통령은 '"축구 실력 빼면 손흥민도 보통 사람?" 이러는 사람 없다', '오히려 "반도체 빼고도 한국 증시 무려 4,100" 이래야 하는 것 아닐까요?'라면서 '반도체가 우리 산업의 핵심 중 하나인데 왜 반도체를 빼고 종합주가지수를 계산해야 하는지 이해가 잘 안 됩니다'라고 적었습니다.

이른바 코스피 '반도체 착시론'을 정면 반박한 겁니다.

이 대통령은 또 국세청에 접수된 부동산 탈세 신고가 5달 동안 780건에 이르고 이 가운데 81%가 수도권에 집중됐다는 언론 보도를 인용하면서 "부동산 불법투기 탈세, 이제는 안 됩니다. 망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것입니다"라고 적기도 했습니다.

코스피 호황과 부동산 투기 근절은 이재명 정부가 대표적으로 내세우는 국정 성과이기도 합니다.

청와대 핵심 관계자는 이 대통령이 주식 시장에 대한 일각의 과도한 해석에 문제를 제기하고, 부동산 정책 시행 의지를 다시 한번 강조한 것이라고 설명했습니다.

(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 장성범·황세연)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지