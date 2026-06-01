뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"누가 돼도 민주당 사람"…"해당 행위" 맹비난

김관진 기자
작성 2026.06.01 20:28 조회수
PIP 닫기
<앵커>

민주당 송영길 전 대표가 전북지사 선거를 두고, "누가 돼도 민주당 사람"이라며 무소속 김관영 후보를 두둔하자 당내 파장이 커지고 있습니다. 민주당 지도부는, 해당 행위라고 경고했습니다.

김관진 기자입니다.

<기자>

민주당 인천 연수갑 후보인 송영길 전 민주당 대표는 그제(30일), 한 유튜브 방송에서 민주당 이원택 후보와 무소속 김관영 후보가 경쟁하고 있는 전북지사 선거에 대해 이렇게 말했습니다.

[송영길/전 민주당 대표 (유튜브 '스픽스') : 누가 돼도 우리 이재명 대통령과 함께할 사람들. 김관영도 이재명 대통령이 선택한 사람입니다.]

송 전 대표는 지난 4월, 민주당의 김 후보 제명 조치도 비판했는데 정청래 대표를 겨냥했단 해석도 나왔습니다.

[송영길/전 민주당 대표 (유튜브 '스픽스') : 당의 결정에 대해서 지금 도민들이 분노하고 있는 거잖아요. 당력을 막 가지고 도민과 싸운다? 그것은 오만한 행위라고.]

이에 대해 이 후보 측이 "당의 원칙을 훼손하는 무책임한 정치 선동"이라고 비판하자 김 후보 측은 "진실을 말한 당의 전 대표까지 공격하느냐"고 송 전 대표를 거들었습니다.

논란이 커지자 당 지도부는 송 전 대표 발언이 해당 행위라고 지적했습니다.

[조승래/민주당 사무총장 : 전라북도지사 민주당 후보는 이원택입니다. 이것과 배치되는 언행을 하시는 것은 그렇기 때문에 해당행위다.]

당내에선 송 전 대표 발언은 8월 전당대회를 염두에 둔 것 아니냔 지적도 나왔습니다.

[우상호/민주당 강원지사 후보 : 김관영 지사 지지하는 전북 표도 흡수할 생각으로 그런 발언을 했다면 그건 굉장히 큰 과오죠.]

또 다른 차기 당권주자로 거론되는 김민석 국무총리는 내일, 국무위원들과 만찬 회동을 하는데, 이를 두고 총리직 사임 전 '고별 만찬'이란 해석도 제기됩니다.

논란이 된 송 전 대표 발언과 맞물려 지방선거 이후 당권 경쟁 구도가 벌써 수면 위로 떠오르는 것 아니냔 말들도 나오고 있습니다.

이런 가운데 오늘 전북 유세 현장에선 이 후보 측 선거운동원이 김 후보 측 유세차 밑으로 들어가 눕는 일이 벌어져 경찰이 출동하기도 했습니다.

유세 장소를 놓고 벌어진 실랑이 때문인데 양측 모두 유감의 뜻을 밝혔고, 이 후보 측은 해당 운동원을 해촉했습니다.

(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 오영택)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
김관진 기자 사진
김관진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지