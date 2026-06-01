뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

전담수사팀 꾸려 현장 조사…이 시각 사고 현장

임지현 기자
작성 2026.06.01 20:11 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이어서 폭발사고 현장을 연결해, 지금 상황은 어떤지 알아보겠습니다.

임지현 기자, 폭발이 일어난 건물 가까이는 접근하기 어려운 상황이라고요?

<기자>

네, 저는 폭발 사고가 발생한 한화에어로스페이스 대전 사업장에 나와 있는데요.

이곳은 국가보안시설이라 이렇게 입구부터 출입이 통제돼 폭발이 일어난 건물은 보이지 않습니다.

제 뒤로 2시 방향에 있는 단층 건물이 폭발했는데, 방위산업체 특성상 건물과 건물 사이가 꽤 떨어져 있어 다른 동까지 폭발의 영향이 미치지는 않은 걸로 파악됐습니다.

이곳 사고 현장에는 김민석 국무총리를 비롯해 윤호중 행안부장관과 김영훈 고용노동부 장관 등이 방문했습니다.

오후에는 유족들도 방문해 사고 현장을 둘러본 걸로 알려졌습니다.

<앵커>

이번 사고로 7명의 사상자가 발생했습니다. 사고 원인에 대한 수사는 어떻게 진행되고 있습니까?

<기자>

네, 사고 발생 직후 대전경찰청은 전담 수사팀을 꾸렸고, 지금도 현장에선 경찰과 국과수, 노동 당국이 조사를 진행 중입니다.

합동 감식은 내일(2일) 오전 중에 진행될 걸로 알려졌는데요, 폭발 사고로 다친 2명 가운데 1명은 전신화상을 입어 중환자실에서 치료를 받고 있습니다.

폭발 사고가 발생했을 때 건물 외부에 있던 다른 한 명은 큰 부상 없이 병원 치료를 받고 퇴원해 수사 당국은 해당 직원을 상대로 폭발 당시 상황 등을 조사한 걸로 알려졌습니다.

숨진 근로자 5명은 시신 훼손 상태가 심해 아직 누가 누군지, 신원 파악이 완료되지 않은 걸로 파악됐습니다.

이곳 사업장은 국가보안시설인 만큼 경찰과 노동부는 관계자들로부터 건물 도면과 설비 자료 등을 확보해 한화에어로스페이스 측의 과실 여부 등 자세한 폭발 원인 조사에 나설 방침입니다.

(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 김준희)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
임지현 기자 사진
임지현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지