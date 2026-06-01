EU 대출로 32조 원어치 '무기 쇼핑'한 폴란드…한국산 무기 포함

▲ 폴란드 국기

방산 업계 큰손으로 불리는 폴란드 정부가 유럽연합(EU)에서 무기 구매 자금 대출을 받자마자 30조 원어치 넘는 무더기 계약을 체결했습니다.현지 매체 TVP 등에 따르면 폴란드 정부는 지난달 30일(현지시간) 방산업체 데자메트 공장에서 총액 790억 즈워티(32조 8천억 원)에 달하는 무기 구매계약 29건에 서명했습니다.주문한 무기는 보르수크 보병전투차량 146대, 호마르-K 로켓시스템용 탄약·지휘·통신 차량 1천 대, K9PL 자주포 지원 차량 등입니다.계약은 모두 국영 방산업체 PGZ와 계열사 데자메트 등 폴란드 국내 업체들과 맺었습니다.호마르-K는 한국산 다연장로켓 천무, K9PL은 K-9 자주포의 폴란드 수출형 모델입니다.브와디스와프 코시니아크카미시 폴란드 국방장관은 서명식에서 "폴란드 방위산업 자립과 폴란드군 역량 강화에 절대적으로 중요한 날"이라며 이날 하루 맺은 계약 규모가 '세계 기록'이라고 주장했습니다.무더기 무기 계약은 폴란드 정부가 세이프(SAFE·Security Action For Europe)로 불리는 EU 무기 공동구매 프로그램에서 1차 대출금을 받은 지 하루 만에 이뤄졌습니다.EU는 러시아의 유럽 침공에 대비한다며 1천500억 유로(263조 7천억 원)의 무기 구매 자금을 마련해 장기 저리로 회원국에 대출해주고 있습니다.폴란드가 빌리기로 한 돈은 437억 유로(76조 8천억 원)로 EU 회원국 가운데 가장 많습니다.민족주의 성향인 카롤 나브로츠키 대통령은 연 3.17％ 이자도 많다며 EU 대출 법안에 거부권을 행사했습니다.그러나 도날트 투스크 총리의 친EU 내각이 정부 결의안 등으로 우회해 대출금을 받아냈습니다.나브로츠키 대통령은 지난 3월 초 중앙은행이 그동안 모아온 금을 사고팔아 이자 부담 없이 무기 구매 자금을 마련한다는 이른바 '폴란드 세이프 0％' 계획을 발표했습니다.그러나 그즈음부터 국제 금값이 하락세로 돌아서면서 차익거래 방식의 자금조달이 가능할지는 아직 미지수입니다.나브로츠키 대통령을 비롯한 민족주의 우파는 EU가 대출에 구매처 제한을 걸어 독일 등 유럽 다른 나라 배만 불리고 자신들이 최고 동맹국으로 여기는 미국에서 무기 수입을 어렵게 만든다고 주장합니다.코시니아크카미시 장관은 서명식에서 이번에 주문한 장비 부품업체들이 폴란드 전역에 흩어져 있다며 이같은 주장을 반박했습니다.(사진=게티이미지코리아)