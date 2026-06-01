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[자막뉴스] 신호 무시하고 달리다 '쾅'…'환자 사망' 사설구급차 '응급 상황' 따진다

김지욱 기자
작성 2026.06.01 18:27 조회수
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트렁크가 활짝 열린 구급차가 도로 위에 쓰러져 있습니다.

부서진 철제 난간 구조물과 구급 이송 장비도 널브러져 있습니다.

오늘(1일) 오전 11시 55분쯤 인천 서구 청라동 한 교차로에서 사설 구급차와 SUV가 부딪치는 사고가 났습니다.

이 사고로 이송 중이던 환자가 숨졌고 보호자와 운전자 등 6명이 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.

당시 구급차는 90대 여성 환자와 보호자를 태우고 인천 모 병원에서 서구 소재 요양원으로 가던 중이었습니다.

사이렌을 울리며 주행하던 구급차는 사거리에서 신호를 무시한 채 내달렸는데, 직진 주행하던 SUV가 구급차의 측면을 들이받은 것으로 파악됐습니다.

사고 직후 사설 구급차는 옆으로 넘어졌습니다.

수사 당국은 당시 구조대가 본래 용도인 응급 이송 목적으로 구급차를 사용하고 있었는지 등을 확인하고 있는 걸로 전해집니다.

경찰은 사설 구급차 운전자 등을 상대로 구체적인 사고 경위를 조사한 뒤 입건 여부를 결정할 방침입니다.

(취재: 신용일, 구성: 김지욱, 영상취재: 최대웅, 영상편집: 김혜주, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)

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