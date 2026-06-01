잇단 사고에 '안전 이슈' 막판 변수…여야, 몸 낮춘 차분한 유세

▲ 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 1일 경북 안동시 민주당 이삼걸 안동시장 후보 선거사무소에 방문해 민주당 오중기 경북도지사 후보, 이 후보를 만나고 있다.

민주, 전국 유세 긴급 중단…정청래, 검은 상복 갈아입고 대전으로

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국힘도 로고송·율동 자제…오세훈 "차분히 일정"

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐 선거를 앞두고 큰 사고가 잇따르면서 안전 이슈가 막판 선거 변수로 떠오르고 있습니다.더불어민주당과 국민의힘 선대위 지도부는 1일 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고, 청주 SK하이닉스 유독가스 누출 사고 등이 발생하자, 즉시 전국 유세 일정을 전면 중단했습니다.개별 후보 캠프에서도 선거 로고송과 율동, 마이크를 사용하는 연설을 취소한 채 차분히 유권자들을 만나는 등 사고 대응에 주력하는 모습입니다.선거를 이틀 앞두고 불거진 안전 문제에 적절히 대응하지 못할 경우, 막판 표심에 부정적 영향을 미칠 악재가 될 수 있다고 보고 여야 모두 몸을 낮추는 분위기입니다.더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장은 이날 오전 한화에어로스페이스 사고 즉시 전국 모든 후보들에게 유세를 중단하라고 긴급 지시했습니다.정 위원장은 이날 오전 충남 천안에서 마지막 현장 중앙선대위 회의를 주재한 뒤 충북 괴산, 경북 안동, 울산을 차례로 돌며 막판 표심 몰이에 나설 계획이었습니다.그러나 괴산에 도착한 정 위원장은 굳은 표정으로 "전국 선거운동 중단을 긴급 공지하고 왔다. 중앙당 지침에 잘 따라주시고 차분해졌으면 좋겠다"며 "불길 속에서 생사가 왔다 갔다 하는 마당에 우리가 기존 방식대로 선거 운동을 할 수는 없는 일"이라고 말했습니다.그는 예정됐던 이차영 괴산군수 후보의 공약 전달식도 생략한 채 경북 안동으로 이동했습니다.이날 유세 일정 중 마지막 울산 일정은 취소됐습니다.기존 파란색 선거운동복에서 노타이 차림의 검은 양복으로 갈아입은 그는 오중기 경북지사 후보와 이삼걸 안동시장 후보에 대한 지지를 호소하는 발언 없이 곧바로 폭발 사고가 발생한 대전으로 발길을 돌렸습니다.조승래 총괄선대본부장도 이날 오후 기자 간담회에서 "민주당은 사고 수습에 적극 협조할 것이며, 남은 선거운동 기간에도 차분한 유세를 이어가겠다"고 밝혔습니다.정원오 서울시장 후보 역시 동작구 남성사계시장에서 진행하려던 후보 연설 등 일정을 취소했습니다.다만 강남구 은마아파트 앞에서 여는 '강남구 재개발·재건축' 간담회, 용산구 재개발·재건축 간담회 등은 그대로 진행할 예정입니다.국민의힘도 장동혁 상임선대위원장과 송언석 공동선대위원장의 공개 지원 유세 일정을 취소했습니다.선대위 지도부는 제주, 수도권 등 열세 지역을 돌며 지지층 결집을 유도하려 했지만, 서울 서소문고가 붕괴에 이어 한화에어로스페이스 폭발 사고까지 안전 사고 잇달아 돌출하자 '로키' 행보로 전환했습니다.장 위원장은 사고 직후 전국 후보 캠프에 "로고송 사용과 율동을 자제하고 차분한 선거운동을 진행하라"고 긴급 지시했다.SNS에도 "사고로 안타깝게 돌아가신 분들의 명복을 빌며, 유가족분들께 진심으로 위로의 말씀을 드린다. 부상하신 분들의 조속한 치유를 기원한다"고 적었습니다.장 위원장은 울산 방문 계획을 취소한 뒤 곧바로 한화에어로스페이스 대전사업장을 방문할 예정입니다.오세훈 서울시장 후보 캠프도 "오늘 유세에서 율동과 로고송을 전면 금지하고, 차분하고 조용한 일정으로 진행한다는 방침"이라고 밝혔습니다.오 후보 지원을 위한 여의도 당사에서의 기자 간담회 일정도 잠정적으로 연기됐습니다.다만 국민의힘은 이날 사고를 고리로 정부의 안전 초동대처가 무능하다며 공세를 펴기도 했습니다.정희용 선거대책본부장은 페이스북에서 "사고 접수 후 불과 30여분이 지난 시점에 이재명 대통령은 자신의 SNS에 증시 관련 보도에 대한 반박 글을 게시하는 데 시간을 할애했다"며 "사고 수습을 지시하는 대통령 메시지가 먼저였는지, 증시 반박 SNS가 먼저였는지 그 전말을 국민 앞에 분명히 밝혀라"라고 꼬집었습니다.경기 평택을 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보는 SNS에 "이 시간부로 유세차 유세를 중단한다"며 "마이크를 잡는 유세를 하는 대신, 조용하고 차분하게 유권자들을 직접 찾아뵙거나 전화로 평택 주민들께 제 마음을 전하겠다"고 적었습니다.개혁신당도 선거 후보 캠프에 로고송 사용과 율동을 금지한 채 차분한 기조 속에 선거운동을 해달라고 공지했습니다.(사진=연합뉴스)