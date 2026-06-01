민주 "'선거 범죄 차단' 국힘 방지법 필요…전북 상황 호전"

▲ 더불어민주당 조승래 중앙당 총괄선거대책본부장이 1일 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.

민주당은 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 국민의힘이 민주당 광역단체장 후보들을 겨냥한 입법을 예고하자 "지금 필요한 건 선거 범죄를 차단하는 국민의힘 방지법"이라며 맞공세에 나섰습니다.조승래 총괄선거대책본부장은 이날 국회에서 연 기자간담회에서 "국민의힘 송언석 공동선거대책위원장이 무슨 방지법, 금지법을 추진한다고 하는데 (여기엔) 후보자 비방과 정부에 대한 비난만 가득했다"며 이같이 언급했습니다.그러면서 국민의힘 오세훈 서울시장 측의 '댓글 여론전 모의' 의혹과 박완수 경남지사 후보 측의 딥페이크 영상 운영 의혹 등을 거론한 뒤 "불법으로 점철된 국민의힘 후보들이 다시는 선거에 발을 들이지 못하게 (해야 한다)"고 목소리를 높였습니다.앞서 송언석 위원장은 민주당 박찬대 인천시장 후보의 '독립유공자 사칭 논란'과 정원오 서울시장 후보의 '토론 회피 의혹'을 겨냥, "'박찬대 방지 3법'과 '정원오 방지법'을 당론으로 추진하겠다"고 밝힌 바 있습니다.조 본부장은 자당 이원택 후보와 무소속 김관영 후보가 경쟁 중인 전북지사 선거 판세와 관련해선 "상황이 호전되고 있다는 판단"이라고 말했습니다.그러면서 김 후보의 '대리비 지급' 논란을 겨냥해 "그럴 리 없겠지만 김 후보는 당선돼도 재선거(를 해야 한다)"며 "현명한 전북 도민은 이 후보를 선택하리라 믿는다"고 했습니다.일부 당원들이 전북지사 선거를 계파적 시각으로 보는 데 대해선 "김용남 (경기 평택을 국회의원) 후보를 응원하는 민주당 당원들은 당연히 이원택 후보를 응원해야 할 것"이라며 "두 명 다 당의 전폭적인 지원을 받고 있다. 이것과 배치되는 언행은 해당 행위"라고 강조했습니다.김 후보는 당내 비당권파 인사들과 가깝다고 평가됩니다.조승래 본부장은 김 후보가 조국혁신당 조국 후보 등과 경쟁하는 평택을 판세와 관련해선 "특별히 큰 변화는 없다"며 "(김 후보로) 더 많은 확신을 갖고 지지세를 결집하는 양상"이라고 했습니다.혁신당 측이 조 후보가 당선돼야 지선 이후 합당 논의가 빨라진다고 언급한 데 대해선 "조 후보의 당선이나 낙선은 통합 논의와 하등 관계가 없다"며 "그건 약간 억지 주장"이라고 꼬집었습니다.아울러 조 본부장은 "사전투표가 역대 지방선거 중 가장 높은 투표율을 보였다"며 "본투표에도 빠짐없이 참여해서 일 잘하는 대통령을 투표로 응원·지지해주길 부탁한다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)