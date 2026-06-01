[자막뉴스] '반도체 빼면 4,100' 보도에 이 대통령, 손흥민 소환한 이유 "축구 빼면 보통 사람?"

이재명 대통령이 '반도체를 빼면 우리 코스피 지수가 4천 정도에 불과해 주식시장 양극화가 심화하고 있다'는 내용의 언론 보도에 대해 "왜 반도체를 빼고 주가종합지수를 계산해야 하느냐"고 반문했습니다.



이 대통령은 오늘 오전 자신의 X에 이 같은 게시글과 함께 '증시가 착시에 빠졌다'는 제목의 기사를 함께 공유했습니다.



'삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업종을 제외한 실질적 코스피 지수는 4천100에서 4천200선에 불과하다'는 내용의 기사입니다.



해당 보도에는 올해 반도체 시가총액 비중이 지난해 6월 25% 수준에서 1년 만에 54.6%까지 급증한 국내 주식시장의 반도체 쏠림 현상에 대해 "양극화가 뚜렷해지고 있으며, 이 같은 현상이 해소될 기미가 보이지 않는다"는 내용이 담겼습니다.



또, 반도체 기업들 착시효과를 빼면 나머지 주식들은 고평가돼있다는 분석도 포함됐습니다.



이 대통령은 이 기사를 놓고 SNS를 통해 정면 반박했습니다.



이 대통령은 "'축구 실력 빼면 손흥민도 보통 사람'이라고 하는 사람 없다"며 "반도체가 우리 산업의 핵심 중 하나인데 왜 반도체를 빼고 종합주가지수를 계산해야 하는지 이해가 잘 안된다"고 썼습니다.



이 대통령은 그러면서 "오히려 '반도체 빼고도 한국 증시가 무려 4천100'이라고 해야 하는 거 아니겠냐"고 지적했습니다.



오늘 코스피는 장중 8천800 포인트를 돌파한 뒤 8788.38로 장을 마감하며 또 한 번 사상 최고치를 갈아 치웠습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 류지수/ 디자인: 양혜민/ 제작: 디지털뉴스부)