카라, 日 팬미팅 전 회차 돌연 취소…19주년 완전체 무대 무산되나

그룹 카라(KARA)가 다음 달 일본에서 개최할 예정이었던 팬미팅 전 회차를 취소했다.



1일 일본 현지 매체 등에 따르면 카라는 오는 7월 4일과 5일 일본 도쿄 아레나에서 진행 예정이었던 '2026 KARA JAPAN FANMEETING : Hello, KAMILIA!'를 취소했다. 이틀간 총 4회에 걸쳐 열릴 예정이었던 행사 역시 모두 취소됐으며, 이미 구매한 티켓은 전액 환불된다.



주최 측은 현지 제반 사정을 이유로 들었으나 구체적인 취소 배경은 공개하지 않았다.



이번 팬미팅은 카라가 2023년 데뷔 15주년을 기념해 일본에서 팬미팅을 개최한 이후 약 3년 만에 현지 팬들과 만나는 자리로 기대를 모았다.



앞서 카라는 지난 4월 데뷔 19주년을 맞아 오랜만에 멤버들이 한자리에 모인 모습을 공개해 팬들의 반가움을 샀다.



박규리는 당시 개인 SNS를 통해 한승연, 니콜, 강지영, 허영지와 함께한 사진을 게재했다. 멤버들은 편안한 차림으로 케이크를 앞에 두고 19주년을 자축했으며, 강지영은 "19살 축하한다"는 글을 남기며 남다른 팀워크를 드러냈다.



2007년 데뷔한 카라는 '프리티 걸', '미스터', '루팡', '점핑', '스텝', '판도라' 등 수많은 히트곡을 발표하며 2세대 대표 걸그룹으로 자리매김했다. 특히 '미스터'는 일본에서 큰 성공을 거두며 국내 걸그룹 최초 도쿄돔 입성이라는 기록을 세우기도 했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)