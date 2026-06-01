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대한체육회, 체육인재개발원에서 장흥 소방서와 긴급 구조 합동 훈련

서대원 기자
작성 2026.06.01 16:34 조회수
대한체육회, 체육인재개발원에서 장흥 소방서와 긴급 구조 합동 훈련
▲ 대한민국체육인재개발원에서 실시한 2026 긴급 구조 종합 훈련

대한체육회가 지난달 29일 대한민국체육인재개발원에서 장흥 소방서와 합동으로 '2026 긴급 구조 종합 훈련'을 실시했다고 밝혔습니다.

이번 훈련은 화재 등 재난 발생 시 다중 이용 시설인 개발원 내 교육생과 방문객의 생명을 보호하고 초기 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐습니다.

양 기관은 화재 발생 상황을 가정해 상황 전파부터 초기 진화, 교육생 대피 유도, 인명 검색, 소방차 진입 등 현장 대응 절차를 종합적으로 점검했습니다.

특히 비상 상황 시 혼란을 최소화하고 신속하게 대피 동선을 확보하는 데 중점을 뒀습니다.

아울러 이번 훈련을 통해 장흥 소방서와 협조 체계를 점검하고, 재난 발생 시 교육생 보호를 중심으로 한 현장 대응 절차를 확인했습니다.

유승민 대한체육회장은 "교육생의 안전은 어떤 상황에서도 가장 우선 돼야 할 원칙"이라며 "장흥 소방서를 비롯한 관계 기관과 긴밀히 협력해 안전한 교육 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

체육인재개발원은 앞으로도 정기적인 재난 대응 훈련과 안전 점검을 통해 현장 중심의 안전 관리 체계를 강화할 계획입니다.

(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)
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