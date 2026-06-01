"스페이스X 기업공개 열기 이유?…충성 팬들과 군중 심리"

▲ 스페이스X

일론 머스크와 투자 은행들이 이달 예정된 사상 최대 규모의 스페이스X 기업공개(IPO)를 준비하면서 투자자들이 주식을 매수하는 위험보다는 매수하지 않는 위험이 더 크다고 느끼도록 만드는 데 노력하고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 29일(현지시간) 보도했습니다.NYT는 이러한 분위기를 만들어낸다면 머스크의 초대형 IPO는 여러 의문에도 불구하고 성공할 가능성이 크다고 내다봤습니다.스페이스X는 올해 1분기에만 43억 달러의 적자를 냈습니다.또한 스페이스X의 '블록버스터' IPO는 올 하반기로 예상되는 오픈AI와 앤트로픽의 후속 초대형 IPO를 위한 발판을 마련할 것으로 내다봤습니다.투자자들은 스페이스X가 재무제표가 아니라 상당 부분 시장 분위기에 힘입어 대규모 자금 조달에 성공할 수 있다는 점에서 매우 드문 IPO 사례라고 말했습니다.뱅크오브아메리카(BofA)의 글로벌 주식시장 책임자 크레이그 코벤은 "이번 거래에 대한 열기가 뜨겁다. 이는 사람들이 실제로 그런 열기가 있다고 믿기 때문"이라고 분석했습니다.코벤은 "IPO 수수료를 챙기려는 은행들과 보유 주식을 현금화하려는 초기 투자자들을 포함해 많은 사람이 이번 거래가 잘 되기를 바란다"고 했습니다.그러면서 "스팀롤러(증기 롤러) 같다"고 표현했습니다.한 번 움직이기 시작하면 엄청난 관성으로 밀고 나가는 흐름 같다는 것입니다.지난주 스페이스X가 재무 현황을 공개했을 때 일부 투자자들은 크게 놀랐습니다.우주 사업은 예상했던 만큼 수익이나 이익을 창출하지 못했고 인공지능 부문인 xAI의 손실은 예상보다 컸기 때문입니다.하지만 투자자 중 일부는 스페이스X의 IPO에서 어쨌든 이 회사 주식을 매수할 것으로 보인다고 NYT는 예상했습니다.펀드 운용사인 뉴버거의 주식시장 책임자 레노스 사비데스는 "누구도 놓치고 싶어 하지 않는다. 참여하려는 사람이 참여하지 않으려는 사람보다 훨씬 많다"고 말했습니다.뉴버거는 자사의 펀드 중 하나를 통해 스페이스X 주식을 이미 보유하고 있습니다.사비데스는 "만약 당신이 IPO 불참을 결정했는데 스페이스X 투자가 결국 성공으로 판명된다면 상사에게 질책당할 것"이라며 "만약 수많은 투자자가 스페이스X의 IPO 실패로 함께 타격을 입는다면 개별 투자 실패는 특별히 눈에 띄지 않을 것"이라고 설명했습니다.머스크는 오랫동안 월가에서 개인 투자자들로 하여금 자신의 회사에 투자하게 만드는 "피리 부는 사나이" 같은 독보적인 인물로 자리매김해 왔습니다.약 16년 전 개인들은 전기차 회사 테슬라의 IPO에 대거 참여했고, 이는 장기 투자자들에게 큰 수익을 안겨줬습니다.2010년 IPO 당시 테슬라 주식 1천 달러어치를 매입했다면 현재 그 가치는 약 40만 달러에 달합니다.2002년 설립된 스페이스X도 비슷한 궤적을 따랐습니다.기업가치는 2010년 10억 달러에서 2018년 250억 달러, 2022년 1천250억 달러, 2024년 말에는 3천500억 달러로 추산됐습니다.지난 2월 스페이스X는 xAI를 인수하며 기업가치를 1조2천500억 달러로 평가했습니다.머스크 측 은행가들은 개인 투자자들이 스페이스X IPO에 대한 열기를 끌어올리는데 다시 한 번 큰 역할을 할 것으로 기대합니다.소식통들에 따르면 이번 IPO 투자자 중 약 30%가 개인 투자자들이 될 것으로 예상됩니다.상장 주관사 중 한 곳인 BOfA는 최근 잠재적 투자자들을 캘리포니아주 호손의 스페이스X 본사로 초청해 로켓 설계와 조립에 사용되는 기술을 직접 보여주는 프로그램을 진행했습니다.머스크가 친구나 유명 인사들에게 견학 프로그램을 제공한 적은 있지만 IPO 참가자들을 대상으로 한 것은 이례적입니다.스페이스X는 텍사스주 보카치카 인근의 스타베이스 시설과 멤피스에 있는 AI 허브에서도 투자자들을 초청해 설명회를 개최했습니다.이때 머스크와 최고 경영진은 회사 운영 현황과 장기 목표를 자세히 설명했습니다.뉴버거의 사비데스는 "스페이스X 주식 공모에 대한 개인 투자자들의 참여는 매우 중요할 것"이라며 전 세계 투자자들이 이번 거래를 주시하고 있다고 말했습니다.