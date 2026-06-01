한화그룹 "대전사업장 사망 사고 머리 숙여 사죄…사고 수습에 총력"

▲ 한화에어로스페이스

대전사업장에서 발생한 사고로 직원 5명이 숨진 것에 대해 한화그룹과 한화에어로스페이스가 깊은 애도를 표하고 사고 수습에 총력을 기울이겠다고 밝혔습니다.한화그룹과 한화에어로스페이스는 입장문에서 "소중한 직원 다섯 분이 숨져 비통하고 안타깝다"며 "숨진 직원들의 명복을 빌고 유가족께 진심으로 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔습니다.이어 "사고로 부상을 입은 직원들의 쾌유를 바라며 치료에 모든 지원을 아끼지 않겠다"며 "국민 여러분께도 머리 숙여 사죄드린다"고 말했습니다.한화에어로스페이스는 사고 직후 손재일 대표이사 주재로 서울 본사에서 긴급 대책회의를 열었습니다.손 대표는 회의를 마치고 바로 사고 현장으로 이동했습니다.사고 현장에는 대책본부를 설치하고 소방·경찰 등 관계 당국과 협조해 사고 수습에 나서고 있다고 설명했습니다.한화그룹과 한화에어로스페이스는 "구체적인 사고 경위와 피해 상황은 확인 중"이라며 "사고 원인을 철저히 규명해 다시는 이런 참담한 사고가 재발하지 않도록 하겠다"고 밝혔습니다.