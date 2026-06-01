[자막뉴스] '이화영 거짓말 탐지기' 제출…'연어 술 파티' 핵심 증거 될까

이른바 '연어 술 파티' 의혹과 관련해 서울고검 인권침해TF가 이화영 전 경기도 평화부지사의 거짓말 탐지기 자료를 법원에 제출했습니다.



서울고검 TF는 앞서 술 파티 의혹 수사 과정에서 이 전 부지사를 상대로 거짓말 탐지기 조사를 진행했습니다.



'술 자리가 있었다'는 취지의 결과가 나왔고 이 결과는 박상용 검사의 징계 자료로 활용됐습니다.



이 전 부지사의 위증 사건을 담당하는 수원지법 형사합의11부는 최근 두 차례 걸처 서울고검TF에 박상용 검사의 감찰 자료에 대해 문서 송부 촉탁을 했습니다.



서울고검TF는 한 차례 불응하다, 두 번째 촉탁이 오자, 자료 일부를 재판부에 제출한 것입니다.



문서송부 촉탁은 재판에 필요한 경우 법원이 특정 기관에 관련 문서를 송부해 달라고 요청하는 절차입니다.



오는 8일부터 열리는 위증 재판은 이 전 부지사 측 요청에 따라 국민참여재판으로 진행됩니다.



핵심 쟁점이 대북 송금 수사 중에 발생했다는 '연어 술파티 및 진술 회유 의혹'으로, 이 전 부지사의 거짓말탐지기 조사 결과도 참고 자료로 활용될 예정입니다.



대북송금 수사 과정에서 '자백 요구, 외부 음식물 제공' 등 사유로 중징계가 청구된 박상용 검사의 '무기한 직무정지'를 두고서 법무부는 오늘 입장을 발표했습니다.



직무정지 기간 연장 사실이 알려지자, 박 검사는 지난달 29일 철회를 요구하며 국민 신문고를 통해 청원을 제기했습니다.



이에 대해 법무부는 "과거에도 검사의 직무가 정지된 상태에서 검찰총장이 징계 청구한 경우, 직무 정지는 법무부 징계위원회가 징계를 의결할 때까지 유지된다"며 박 검사의 주장을 일축했습니다.



법무부 징계위원회는 인천지검에서 진행 중인 박 검사에 대한 추가 감찰 결과가 나온 뒤 진행될 전망입니다.



(취재: 신용일, 구성: 김지욱, 영상편집: 이의선, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)