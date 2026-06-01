"오늘이 오래 기억되길"…아이오아이, 9년 기다림 끝에 단독 콘서트

이미지 확대하기

이미지 확대하기

9년의 기다림은 헛되지 않았다. 데뷔 10주년을 맞아 다시 뭉친 아이오아이(I.O.I)가 서울 단독 콘서트를 통해 팬들에게 기대 이상의 감동과 벅찬 추억을 선물했다.아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 지난달 29일부터 31일까지 사흘간 서울 잠실실내체육관에서 '2026 I.O.I Concert Tour : LOOP in SEOUL'을 개최하고 팬들과 만났다.이번 공연에서 멤버들은 "10주년을 맞아 콘서트로 다시 함께할 수 있어 너무 행복하다"며 "오랜 시간 기다려준 팬들 덕분에 이 자리에 설 수 있었다. 오늘의 추억이 오래도록 기억되길 바란다"고 진심 어린 소감을 전했다.이번 공연은 아이오아이가 약 9년 만에 선보이는 단독 콘서트이자 데뷔 10주년을 기념하는 특별한 자리였다. 공연의 시작은 아이오아이의 출발점이었던 'Pick Me(픽 미)'였다. 이어 'Dream Girls(드림 걸스)', 'Whatta Man(와타 맨)' 등 데뷔 시절을 대표하는 히트곡들이 연달아 이어지자 객석에서는 뜨거운 함성과 떼창이 쏟아졌다.특히 이날 공연은 단순한 추억 소환에 그치지 않았다. '똑 똑 똑', 'Doo Wap(두 왑)', '사랑해 기억해' 등 팬들의 사랑을 받았던 곡들은 물론, 미니 3집 'I.O.I : LOOP' 수록곡 무대도 대거 공개하며 아이오아이의 현재를 보여줬다. 타이틀곡 '갑자기' 무대와 '소나기', '그때 우리 지금', '벚꽃이 지면'을 연이어 부르며 지난 시간과 현재를 잇는 이야기를 완성했다.서울 공연을 성공적으로 마친 아이오아이는 아시아 투어를 통해 글로벌 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)