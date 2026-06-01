"걷질 못한다" "죽을 것 같다"…다급한 신고들의 실체

▲ 구급 출동 현장

지난 2월 강원 춘천에서 "걸을 수가 없어요", "추워서 죽을 것 같아요"라고 말하는 다급한 신고가 접수돼 119구급대가 출동했습니다.소방대원들이 신고자의 상태를 확인한 결과, 그는 단순 주취자였습니다.지난달 24일 삼척의 한 아파트에서도 "친구가 화장실에 넘어져 갇혀 있다"며 문을 열어달라는 신고가 들어왔지만, 이 역시 요구조자가 술에 취한 상태였습니다.강원도 소방본부에 따르면 지난해 도내 주취자 및 시건 개방 관련 신고는 총 3천671건으로 집계됐으며, 이는 월평균 300건이 넘는 수치입니다.강원소방은 이 같은 비응급 신고가 응급환자를 위한 출동에 지장을 줄 수 있다며 무분별한 신고를 자제해달라고 요청했습니다.도 소방본부는 비응급 신고로 인한 출동 공백을 최소화하기 위해 119구급상황관리센터를 통한 관련 서비스를 24시간 운영하고 있습니다.경증이나 비응급 환자는 119를 통해 질병 상담과 응급처치 방법, 병·의원·약국 정보 등을 안내받을 수 있습니다.오승훈 강원도 소방본부장은 1일 "119구급 출동은 생명이 위급한 환자를 위한 긴급 서비스인 만큼 비응급 신고가 늘어나면 실제 응급 환자에 대한 출동과 이송이 늦어질 수 있다"며 "경미한 증상은 119구급상황관리센터를 통한 질병 상담이나 병·의원·약국 안내 서비스를 우선 활용해달라"고 당부했습니다.(사진=강원특별자치도소방본부 제공, 연합뉴스)