대전 한화에어로스페이스 폭발 사고…5명 사망·2명 중경상

▲ 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데, 한국 전력 관계자가 정문 안으로 진입하고 있다.

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오늘(1일) 오전 10시 59분 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생했습니다.경찰과 소방 당국에 따르면 폭발 사고로 5명이 사망했고, 1명이 전신화상으로 중상, 1명이 경상을 입었습니다.최초 신고 당시 "폭발음이 들렸다", "연기가 많이 난다"는 등 동시간대 119 신고가 30여 건 접수됐습니다.소방 당국은 오전 11시 17분 소방 대응 1단계를 발령한 뒤, 인력 100여 명과 장비 30여 대를 투입해 화재 발생 50분 만에 초진하고, 오후 1시 7분 불을 완전히 껐습니다.오후 1시 8분 이후로 소방 대응 1단계는 해제됐습니다.이 불로 지상 1층 544㎡ 면적의 건물 1동이 모두 불에 탔습니다.한화에어로스페이스 관계자에 따르면 폭발은 56동 세척공실에서 발생했습니다.근로자들은 화약 관련 세척 작업을 하고 있던 것으로 추정되고 있습니다.오늘 유성소방서·유성구보건소는 오후 1시 사고가 난 대전사업장 정문 앞에서 합동 브리핑을 열고 근무 인원 7명 중 사망자 5명은 모두 폭발한 작업장 내에서 발견됐다고 밝혔습니다.부상자 2명은 자력으로 탈출해 구조됐습니다.이들 중 전신화상 중상자는 입원 치료 중이며, 경상자는 병원에서 치료받고 귀가했습니다.사망자의 경우, 시신의 훼손 상태가 심해 신원 파악은 아직 이뤄지지 않았다고 소방당국은 전했습니다.해당 사업장은 국가 보호시설로 경찰과 소방 당국은 관계자들로부터 건물 도면 등을 확보해 자세한 화재 원인을 조사할 예정입니다.앞서 한화에어로스페이스 대전공장에서는 과거에도 두 번의 폭발 사고가 있었습니다.지난 2018년 5월 폭발 사고가 나면서 현장에서 2명이 숨지고 3명이 심한 화상으로 병원 치료를 받다가 사망했습니다.이듬해인 2019년 2월에도 대전공장 70동 추진체 이형공실에서 폭발과 함께 불이 나 안에 있던 근로자 3명이 숨졌습니다.(사진=연합뉴스)