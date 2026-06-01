[자막뉴스] '교제 중 연인' 흉기 살해 20대 '자수'…'원한 관계'? 스토킹 신고 기록 보니

20대 여성을 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는 또래 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 강동경찰서는 오늘(1일) 20대 남성 A 씨를 살인 혐의로 체포해 조사 중이라고 밝혔습니다.



A 씨는 오늘 새벽 서울 강동구에서 피해자인 20대 여성 B 씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받습니다.



A 씨는 범행 직후 현장을 이탈했다가 새벽 5시 40분쯤 경찰에 자수했습니다.



경찰은 즉시 A 씨를 긴급 체포했습니다.



경찰은 범행 장소를 암사동의 주거지로 특정하고 정확한 범행 시각을 비롯한 구체적인 사건 경위를 조사하고 있습니다.



경찰 관계자는 "A 씨와 피해자가 교제하는 사이였던 걸로 보인다"며 "두 사람 사이의 갈등 관계를 포함해 모든 가능성을 염두에 두고 수사 중"이라고 밝혔습니다.



둘 사이 스토킹 신고나 범죄 피해 이력은 아직 발견되지 않은 것으로 전해졌습니다.



경찰은 조사가 마무리되는 대로 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 방침입니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)