[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…한화 에어로스페이스 폭발 사고, 7명 사상

1. 오늘(1일)의 주요 뉴스 첫 소식은 한화에어로스페이스에서 폭발 사고가 일어났다는 소식입니다. 오늘 오전 10시 59분쯤 대전 유성구 외삼동의 한화에어로스페이스 공장에서 폭발 사고가 일어났습니다. 이 사고로 현재 5명이 숨지고 2명이 다친 것으로 확인됐다고 구조 당국은 밝혔습니다. 대전 한화에어로스페이스 공장은 로켓과 유도무기 등을 생산하는 방산 시설로 알려졌습니다. 화약 세척 작업을 하다가 폭발이 일어난 것으로 알려지고 있는 상황입니다. 현재 소방 인력 85명과 장비 25대가 투입돼서 진화 작업을 벌이고 있습니다. 이재명 대통령은 사고 소식을 보고받은 뒤, 인명 구조와 사고 수습에 가용한 자원을 총동원하고, 사고 원인을 철저하게 조사한 뒤 재발 방지 대책을 마련하라고 지시했습니다.



2. 5·18 민주화 운동을 폄훼하는 홍보 게시물로 거센 비판을 받다가 정용진 회장이 대국민 사과까지 해야 했었죠. 스타벅스가 오늘부터 카드 잔액에 대한 전액 환불 조치를 시작한다고 밝혔습니다. 스타벅스는 오는 14일까지 2주 동안 스타벅스 카드 충전 금액의 사용 비율 조건 없이 전액 환불 조치한다고 밝혔습니다. 1인당 한도는 최대 200만 원입니다. 환불은 오프라인 매장과 모바일 앱에서 모두 가능합니다. 이런 상황에서 5·18 관련 단체와 기념재단은 미국 스타벅스 본사 최고경영자와 이사회 앞으로 철저한 진상조사와 책임자 문책, 공식 사과를 촉구하는 영문 편지를 보냈습니다.



3. 오늘 코스피가 급등하면서 프로그램매수호가 효력이 일시적으로 정지되는 사이드카가 3거래일 만에 발동됐습니다. 삼성전자는 주가가 급등하면서 시가총액이 사상 처음으로 2,000조 원을 넘어서며 국내 증시 사상 단일 종목 최고 기록을 새롭게 썼습니다.



4. 지난달 수출이 월 기준 역대 최대 실적을 경신했습니다. 산업통상부가 오늘 발표한 5월 수출입 동향에 따르면 지난달 수출은 1년 전보다 53.2% 증가한 877억 5,000만 달러였습니다. 지난 3월에 861억 달러, 4월에 859억 달러에 이어서 수출액이 석 달 연속 800억 달러를 넘은 것도 사상 처음입니다. 조업 일수를 고려한 하루 평균 수출액도 42억 8,000만 달러를 기록했는데, 하루 평균 수출이 40억 달러를 넘어선 것 역시 처음입니다. 수출을 견인한 건 역시 반도체입니다. 석 달 연속 300억 달러 이상을 기록하면서 역대 최대 실적을 계속해서 바꿔가고 있습니다.