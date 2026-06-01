5일 홍장원 2차 출석 요구…종합특검 "계엄 해제까지 행적 신문 예정"

▲ 홍장원 전 국가정보원 1차장이 지난달 22일 '계엄 정당화 메시지 전달' 의혹과 관련해 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 과천 권창영 2차 종합특별검사팀으로 출석하며 기자의 질문에 답하고 있다.

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합 특별검사팀이 홍장원 전 국가정보원 1차장에게 오는 5일 2차 피의자 조사 출석을 요구했습니다.특검팀은 오늘(1일) 언론 공지를 통해 "홍 전 차장에게 5일 오전 10시 2차 조사를 위한 출석을 요구했다"며 출석 여부에 대한 회신은 없는 상태라고 밝혔습니다.그러면서 "2차 조사는 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 이후 이튿날 새벽 비상계엄이 해제될 때까지 홍 전 차장의 행적에 관한 사항을 주로 신문할 예정"이라고 했습니다.특검팀은 계엄 선포 직후 국정원에서 열린 정무직 회의와 부서장 회의에서 비상계엄에 동조하는 취지의 지시가 오갔을 가능성을 들여다보고 있습니다.국정원에선 2024년 12월 3일 오후 11시 30분쯤 조태용 전 국정원장 주재로 1∼3차장과 기획조정실장이 참석한 정무직 회의가 열렸습니다.조 전 원장과 홍 전 차장의 검찰 조사 내용 등에 따르면 당시 회의에서 조 전 원장이 '비상계엄이 선포되면 국정원은 무엇을 해야 되는가'라고 묻자, 홍 전 차장은 '계엄이 되면 모든 권한이 군으로 넘어가기 때문에 국정원이 할 일이 없다'고 말한 것으로 알려졌습니다.김남우 당시 기조실장은 법령과 매뉴얼을 찾아보겠다고 했고, 황원진 당시 2차장은 '계엄사령부 안에 수사본부가 생기면 국정원이 지원이든 협조를 해줘야 하는 것으로 알고 있다'는 취지로 말한 것으로 전해졌습니다.홍 전 차장은 정무직 회의가 끝난 뒤 1차장 산하 부서장 회의를 소집해 산하 5개국 국장, 3개 센터장과 회의했다면서 부서별로 업무가 무엇인지 확인한 뒤 다음 날 회의를 하기로 하고 해산했다고 검찰 조사에서 진술한 바 있습니다.앞서 특검팀은 조 전 원장과 홍 전 차장 등 전직 국정원 정무직 직원 6명을 내란중요임무종사 혐의로 입건하고, 국정원이 비상계엄 다음 날 오전 국가안보실로부터 '우방국가에 비상계엄의 배경을 설명하라'는 요청과 함께 한글로 작성된 문건을 전달받은 정황을 포착했다고 밝혔습니다.그러면서 "조태용 전 국가정보원장 지시에 따라 1차장 산하 해외담당 부서는 주한 미국 CIA 책임자를 국정원으로 불러 문건의 취지대로 설명한 바 있으며 홍 전 차장은 이 모든 과정을 보고받고 재가했다"고 설명했습니다.한편 홍 전 차장은 특검팀이 조사 일정을 상의 없이 공개해 변호인과 출석 여부를 논의해야 한다면서 "그런데 CIA 얘기는 사라졌다"고 짚었습니다.홍 전 차장은 지난달 22일 특검에 출석해 9시간가량 피의자 조사를 받은 뒤 "아무래도 국정원 핵심 위치에 있다 보니 특검도 단단히 오해할 만한 사실이 있어서 충분히 오해를 풀어드렸다"고 말했습니다.구체적으로 어떤 오해를 풀었느냐는 질문엔 "그런 이야기를 하기는 좀 그런데 표정으로 하겠다"며 윙크를 두 차례 하기도 했습니다.특검팀 관계자는 "1차 조사에서 홍 전 차장의 설명을 주로 들었으니 2차 조사에서 계엄 당일 행적을 집중적으로 조사할 계획"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)