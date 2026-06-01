[자막뉴스] 한화에어로 대전공장 폭발…'5명 사망' 세척실에서 무슨 일이

오늘(1일) 오전 11시쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생했습니다.



경찰과 소방 당국에 따르면 현재까지 폭발 사고로 5명이 숨진 것으로 확인됐습니다.



현장에 있던 나머지 2명은 중경상을 입은 것으로 전해집니다.



최초 신고 당시 "폭발음이 들렸다", "연기가 많이 난다"는 동시간대 119 신고가 30여 건 접수됐습니다.



소방 당국은 오전 11시 17분쯤 소방 대응 1단계를 발령한 뒤, 화재 발생 50분 만에 초진을 완료했습니다.



경찰과 소방 당국은 공장 1층에서 원인 불명의 폭발사고가 발생한 것으로 보고 화재를 진압하는 대로 자세한 인명피해 여부와 사고 원인 등을 조사할 예정입니다.



한화에어로스페이스 측은 사고 직후 언론 브리핑에서 세척 공정 중 사고가 일어났다고 밝혔습니다.



[윤동익 | 한화에어로스페이스 대전사업장 운영팀장]

대전사업장에서 10시 59분경 56동이라고 불리는 세척공실에서 사고가 발생했습니다. 저희가 화약을 취급하니까 화약에 대한 세척작업이 이뤄졌을 거라고 추정이 되고요./



앞서 한화에어로스페이스 대전공장에서는 과거에도 두 번의 폭발 사고가 있었습니다.



지난 2018년 5월 폭발 사고가 나면서 현장에서 2명이 숨지고 3명이 심한 화상으로 병원 치료를 받다가 사망했습니다.



이듬해인 2019년 2월에도 대전공장 70동 추진체 이형공실에서 폭발과 함께 불이 나 안에 있던 근로자 3명이 숨졌습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 홍진영, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)