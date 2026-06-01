뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

SK하이닉스 청주공장서 유독 가스 누출…7명 병원 이송

M15·M15X 공장 내 전 직원 3천600명 대피

유영규 기자
작성 2026.06.01 12:34 수정 2026.06.01 13:25 조회수
SK하이닉스 청주공장서 유독 가스 누출…7명 병원 이송
▲ 청주 SK하이닉스

오늘(1일) 청주 SK하이닉스 공장에서 불이 나 유독 가스가 누출되면서 공장 내 전 직원이 대피하는 소동이 벌어졌습니다.

오늘 오전 10시 32분 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 내 M15 공장과 M15X 공장을 잇는 6층 가스룸에서 불이 났습니다.

불은 스프링클러가 작동되면서 곧바로 진화됐으나, 인체 독성이 있는 불화수소가 일부(5ppm) 가스룸 내부에 퍼져 7명이 부설 병원으로 이송됐습니다.

당시 현장에선 10명이 작업 중이었는데, 이 중 5명은 눈 따가움 증세를 호소했으며 나머지 2명은 특이 증세가 없었으나 가스 누출 영향권 내에 있어 정확한 검진을 받기 위해 병원으로 이송했다고 SK하이닉스 관계자는 전했습니다.

SK하이닉스 측은 가스 누출 직후 혹시 모를 상황에 대비해 M15 공장과 M15X 공장 내 전 직원 3천600명을 대피시킨 상태입니다.

SK하이닉스 관계자는 "환경정화 장비를 가동해 방재 작업을 진행 중"이라며 "공기질 측정 등 안전점검이 완료되면 직원들을 복귀시킬 예정"이라고 밝혔습니다.

이어 "장비 가동엔 문제가 없어 생산 차질은 없다"며 "가스 배관에서 문제가 발생한 것으로 추정하고 정확한 경위를 조사할 예정"이라고 덧붙였습니다.

(사진=충북도 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지