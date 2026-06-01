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"다시 만나줘" 옛 애인 집에 굴착기 몰고 위협·폭행 60대 구속

유영규 기자
작성 2026.06.01 12:15 조회수
"다시 만나줘" 옛 애인 집에 굴착기 몰고 위협·폭행 60대 구속
▲ 제주동부경찰서

옛 애인의 집에 중장비를 몰고 찾아가 협박하고 폭력을 행사한 남성이 구속됐습니다.

제주동부경찰서는 가정폭력처벌법상 특수협박미수, 특수재물손괴미수, 특수협박, 폭행, 도로교통법 위반 등 혐의로 60대 남성 A 씨를 구속해 조사하고 있다고 오늘(1일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난달 28일 오후 옛 애인인 60대 여성 B 씨의 제주시 조천읍 소재 주거지에 굴착기를 몰고 찾아가 '다시 만나달라'고 위협하며 주먹을 휘두른 혐의를 받습니다.

A 씨는 B 씨가 만나주지 않자 이날 오후 6시 10분 B 씨의 거주지로 찾아갔지만, B 씨의 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 귀가 조치됐습니다.

하지만 A 씨는 오후 9시 40분 술을 마시고 다시 건설용 굴착기를 몰고 B 씨의 집으로 찾아가 집을 부수겠다고 위협하고 이를 말리던 B 씨의 40대 아들을 주먹으로 때리기도 했습니다.

A 씨는 긴급출동한 경찰에 의해 현행범 체포됐습니다.

음주 측정을 한 결과 A 씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08% 이상)인 것으로 확인됐습니다.

경찰은 "A 씨는 (자신을 만나주지 않아) 화가 나 범행을 저질렀다고 진술했다"고 설명했습니다.
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