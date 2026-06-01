LCC들 승부수 던졌지만…"이게 맞나" 곳곳 우려

<앵커>



치열한 경쟁 속에 저비용항공사 LCC들이 부산 김해공항을 새로운 승부처로 삼고 있습니다. 하지만 신규 노선 대부분 해외로 나가는 쪽에 편중돼 있어서 지역 경제 활성화가 아니라 외화유출을 부추기는 것 아니냐는 우려도 나옵니다.



KNN 김동환 기자입니다.



<기자>



평일 오후, 김해공항 국제선 청사가 여행객들로 북적입니다.



도쿄 등 일본 대도시와 동남아 휴양지 일색이던 전광판에 최근 미야코지마와 마쓰야마 같은 낯선 지명들이 등장했습니다.



치열한 수도권 출혈 경쟁을 피해 저비용항공사, LCC들이 김해공항 단독 노선에 잇따라 승부수를 던진 겁니다.



인천 환승 없이 부산에서 바로 뜨는 직항로가 늘어나면서 선택의 폭도 넓어졌습니다.



[김태림/김해공항 이용 승객 : 이번에 직항으로 김해에서 갈 수 있다고 해서 그래서 미야코지마로 가게 됐어요. 바로 직항으로 되니까 그게 너무 편한 것 같아요.]



안방을 지켜야 하는 에어부산의 발걸음도 빨라졌습니다.



[심다은/에어부산 홍보팀 : 저희도 노선을 다각화하고 지역 거점의 노선 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 지역민들의 수요과 관광 연계성 등을 종합적으로 검토해 부산발 노선 다각화를 지속 추진할 계획입니다.]



이처럼 항공사마다 공격적으로 노선을 확장하고 있지만 들여다보면 넓어진 하늘길은 지역민들의 해외 유출, 즉 '아웃바운드'에만 지나치게 치중되어 있습니다.



신규 개설된 노선 대부분이 내국인 선호도가 높은 관광지 위주여서, 지역 자본의 역외 유출을 가속화한다는 지적입니다.



수도권을 거치지 않고 외국인 관광객을 부산으로 직접 끌어오는 '인바운드' 효과를 키우려면 보완해야 할 과제가 적지 않습니다.



[박경옥/부산연구원 관광정책 책임연구위원 : 부산은 의료·웰니스·치유 이런 상품들… 그 다음 뷰티 이런 것도 집중하는 경향이 있기 때문에 훨씬 더 경쟁력이 있지 않을까 (생각합니다.)]



외국인을 붙잡을 부산만의 관광 콘텐츠와 체류형 상품을 얼마나 키우느냐가 관건입니다.



[손영호/부산관광공사 글로벌마케팅 팀장 : 일본에 있는 해외(현지) 소장이 직접 방문을 해서 부산을 소개하고 설명회, 여행사를 초청해서 부산 팸투어를 하면서 상품 개발도 하고….]



노선 확대로 김해공항의 외형은 커졌지만, 외국인 관광객을 붙잡을 부산만의 차별화된 전략 마련은 시급한 과제입니다.



(영상취재 : 황태철 KNN)



KNN 김동환