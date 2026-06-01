민주, 충청서 마지막 선대위…정원오 "서울 디스카운트 끝내야"

<앵커>



6.3 지방선거를 이틀 앞두고 민주당은 충남 천안에서 마지막 중앙 선거대책위원회의를 열었습니다. 정원오 서울시장 후보는 서울역 앞에서 기자회견을 열고 국민의힘 오세훈 후보의 서울시정 10년을 비판하며 '서울 디스카운트'를 끝내야 한다고 강조했습니다.



김관진 기자의 보도입니다.



<기자>



본투표를 이틀 앞두고 충남 천안에서 열린 민주당의 마지막 중앙선거대책위원회의.



정청래 대표는 이번 지방선거를 이재명 대통령의 국정 운영에 힘을 보태는 선거라면서 지지를 호소했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 투표하면 이깁니다. 이재명 대통령이 속한 민주당 기호 1번에게 투표해 주십시오.]



국민의힘을 향해서는 지원 유세에 나선 이명박, 박근혜 전 대통령을 거론하며 대한민국을 과거로 되돌리려 한다고 비판했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 구태 세력과 결별하고 경제 발전, 실용 외교, 한반도 평화의 길로 이재명 대통령과 함께 손잡고 나아가야 합니다.]



정 대표는 사전투표율이 지방선거 역대 최고치를 기록했다며, 사전투표 부정선거론이 민심과 얼마나 동떨어져 있는지 보여준 결과라고 말했습니다.



정 대표는 오늘(1일) 충북 괴산과 경북 안동, 울산을 차례로 찾아 후보 지원 유세를 이어갑니다.



정원오 서울시장 후보는 오늘 아침 서울역 앞에서 기자회견을 열었습니다.



국민의힘 오세훈 후보의 서울시정 10년을 겨냥해, 안전 불감증과 무능·무책임 행정을 심판해 달라면서, 이제는 서울 디스카운트의 시간을 끝내야 한다고 목소릴 높였습니다.



[정원오/민주당 서울시장 후보 : 일 잘하는 서울시장이 서울의 프리미엄을 만들겠습니다. 시민의 생명과 안전을 최우선에 두겠습니다.]



정 후보는 오늘 하루 서울 곳곳을 돌며 유세 일정을 이어갑니다.



(영상편집 : 이승희)