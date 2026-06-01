축구 원로들, 북중미 월드컵 앞둔 대표팀에 응원 메시지 전달

▲ 홍명보호에 전달할 응원 배너를 작성한 한국OB축구회 회원들

한국 축구 원로들이 2026 FIFA 북중미 월드컵 본선을 앞둔 우리 대표팀에게 응원 메시지를 전달합니다.대한축구협회는 오늘(1일) "한국OB축구회 회원들이 작성한 응원 배너를 축구 대표팀에게 전달할 예정"이라고 밝혔습니다.한국OB축구회(조영증 회장)는 지난달 30∼31일 충북 보은에서 치러진 '23회 김용식배 전국 지회 대회'에서 참석자 전원의 응원 문구가 담긴 배너를 만들었습니다.이번 행사에는 축구 원로 40명을 포함해 500여 명의 선수단과 OB축구회 이사(20명), 심판 및 운영위원(40여 명) 등 총 600여 명이 참석했습니다.축구 원로들의 응원 문구가 담긴 배너는 대한축구협회 김승희 전무이사를 통해 대표팀에 전달될 예정입니다.조영증 OB축구회장은 "한국 축구 대표팀의 월드컵 선전을 위해 축구 선배들이 마음을 모아 특별한 행사를 준비했다"라면서 "도전을 앞둔 홍명보호에 큰 힘이 되길 바라며, 많은 분이 대표팀에 응원을 보내줬으면 좋겠다"라고 말했습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)