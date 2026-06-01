[자막뉴스] '아비규환' 에볼라 감염 1천 건 돌파…"백신 없는데" '첫' 퇴원 나왔다

콩고민주공화국(민주콩고)에서 현재까지 명확한 백신이나 치료제가 없는 분디부교형 에볼라 바이러스가 확산 중인 가운데 일부 환자들이 회복되는 경우가 처음으로 확인됐습니다.



세계보건기구는 현지 시간 1일 콩고 동부 부니아의 신규 에볼라 치료센터 개소식에서 "최근 환자 5명이 회복돼 퇴원했다"고 발표했습니다.



이번 발병 이후 해당 유형 확진자의 공식 회복 사례가 나온 건 처음입니다.



현재까지 분디부교형 에볼라에 대한 승인된 백신이나 치료제가 없단 점에서 희망적인 소식인데, WHO는 조기 진단과 지역사회 협조가 확산 억제의 핵심이라고 강조했습니다.



테드로스 아드하놈 거브러여수스 사무총장은 "증상이 있을 때 의료시설에 오면 지원을 받고 회복할 수 있다"며 "핵심은 가능한 빨리 나서 필요한 지원을 받는 것"이라고 말했습니다.



아프리카를 중심으로 에볼라 바이러스의 확산세는 여전히 심각합니다.



현지 보건당국은 지난달 29일 기준 콩고와 우간다에서 확진자 134명, 사망자 18명이 발생했다고 밝혔습니다.



아프리카 콩고민주공화국에서 발생한 에볼라 바이러스의 감염 의심 사례만 1천100건에 달합니다.



에볼라는 발열·근육통·구토·설사 등을 유발하는 치명적 감염병입니다.



감염된 동물을 섭취하거나 감염된 사람이나 동물과 접촉하면 감염됩니다.



현장에서는 의료 물자 부족과 주민 불신, 무장세력 공격 등이 방역 대응을 어렵게 하고 있다고 토로하고 있습니다.



화장을 하는 희생자 시신 처리 방식이 지역 장례 관습과 충돌하면서 분노한 주민들이 수차례 의료시설을 공격하는 일이 벌어지기도 했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 최강산, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)