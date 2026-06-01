[자막뉴스] "사람들 싹 다 증발" 전쟁보다 심각…완전히 판 뒤집힌 일본 "한국도 곧.."

일본의 인구 감소세가 최악으로 치닫고 있다는 통계가 나왔습니다.



일본 총무성 발표에 따르면 2025년 일본 총인구는 1억 2,305만 9524명으로 나타났습니다.



5년 전 조사 때보다 309만 6575명이나 감소한 수치로, 1920년 인구 센서스를 시작한 이후 최대 낙폭입니다.



20세기 이후 일본에서 인구가 5년간 300만 명 이상 자연 감소한 건 1940년대 태평양전쟁 이후 처음입니다.



일본은 전쟁 당시 군인 약 200만 명과 민간인 약 100만 명 등 300만 명이 사망했습니다.



숫자의 의미를 들여다보면 전쟁보다 상황이 더 심각합니다.



일본은 전쟁이 끝난 뒤 급속한 경제 회복과 함께 베이비붐을 맞아 총인구가 15.3%나 증가하며 반등세로 돌아섰습니다.



하지만 현재 일본은 저출산과 고령화가 맞물리면서 한 번 시작된 인구 감소 추세가 가속화되고 있는 상황입니다.



악순환의 중심에는 급격한 고령화가 있는데, 이번 조사에서 14세 이하 청소년 인구는 전체의 11.2%에 그쳤고, 65세 이상 고령층이 29.4%에 달했습니다.



출산 가능 연령대의 인구 자체가 빠르게 줄면서 새로 태어나는 아이보다 세상을 떠나는 고령자가 많아지고, 인구 자연 감소가 더욱 가속화되는 구조가 굳어졌습니다.



부랴부랴 대응에 나선 일본 정부도 지금 상황에선 인구를 다시 늘리는 게 불가능하다고 보고, 2100년까지 일본 인구를 8천만 명대 수준에서 안정화하는 전략을 제안했습니다.



한국의 상황은 이런 일본보다 더 심각합니다.



조금씩 늘고 있다고는 하지만, 한국의 합계 출산율은 2025년 0.8명으로 1.2명인 일본의 3분의 2 수준입니다.



국가데이터처 통계에 따르면 2024년 5,175만 명으로 정점을 찍은 한국 인구는 지난해 5,168만 명으로 감소로 전환했고, 2030년에는 5,131만 명, 2072년에는 3,622만 명으로 줄어들 전망입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)