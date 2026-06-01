프로농구 소노, 외국인 선수 제임스 영입…공격력 강화

▲ 스카티 제임스

프로농구 고양 소노가 공격력이 돋보이는 외국인 선수 스카티 제임스를 영입하며 2년 연속 플레이오프 진출을 겨냥했습니다.소노는 독일, 이스라엘, 중국 등 다양한 리그에서 활약한 제임스와 1옵션 외국인 선수로 계약해 공격력을 높였다고 밝혔습니다.소노는 "키 202㎝, 몸무게 108㎏의 신체 조건을 갖춘 제임스가 리바운드와 포스트 침투 능력이 뛰어나고 경기 감각과 전술 이해도가 높다"고 평가했습니다.독일리그(BBL)에서 프로에 데뷔한 제임스는 이스라엘을 거쳐 2022-2023시즌 중국(CBA) 톈진 롱강 파이오니어로 이적 후 기량을 만개했습니다.4시즌 동안 158경기에 나선 제임스는 평균 32분을 출전해 경기당 22.2점, 11.9리바운드, 3.2도움, 3점 성공률 36.9%(경기당 2.4개)를 기록하는 뛰어난 활약을 펼쳤습니다.소노는 2025-2026시즌 창단 후 처음으로 플레이오프에 진출, 챔피언 결정전까지 올라가는 돌풍을 일으켰습니다.(사진=프로농구 소노 제공, 연합뉴스)