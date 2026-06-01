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[자막뉴스] "경영진만 보상 독점" 카카오 '첫 파업'…카톡 '먹통' 사태 오나

김태원 기자
작성 2026.06.01 11:40 조회수
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카카오 노조가 오는 10일 4시간 부분 파업을 진행한다고 밝혔습니다.

카카오 창사 이래 첫 파업입니다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 오늘(1일) 요구사항과 파업 일정을 담은 입장문을 내며 "카카오지회 핵심 요구는 지속적인 경영실패로 인한 매각, 분사, 구조조정을 멈추고 고용안정을 확보하는 것"이라고 밝혔습니다.

또 "잘못된 의사결정으로 고용불안을 야기하고도 압도적인 보상을 독점하는 경영진 중심의 보상체계 개선"이 필요하다고 덧붙였습니다.

이어서 카카오톡 서비스 운영에 대해서도 입장을 밝혔는데, "일상 생활에 밀접하게 연결된 카카오톡을 비롯한 여러 서비스의 중단이나 문제가 발생할 부분에 대한 우려가 큰 것으로 알고 있다"며 "즉각적인 전면 파업이 아닌 4시간 부분파업을 진행하고 추후 교섭 상황에 따라 파업 수위를 강화할 예정"이라고 덧붙였습니다.

앞서 지난달 27일 경기 지방노동위원회에서 카카오 본사 노사간 2차 조정이 결렬되면서 노조는 이번 달 파업을 진행하기로 밝힌 바 있습니다.

IT 업계에서는 노조가 전면 파업에 돌입하더라도 당장 카톡 먹통과 같은 극단적인 서비스 중단 사태가 일어날 가능성은 작다고 보고 있는데, IT 플랫폼 산업 특성상 대부분의 시스템이 자동화 되어있기 때문입니다.

카카오 측은 "어떤 상황에서도 이용자 분들의 불편이 없도록 서비스 안정성을 지키는 일은 카카오의 중요한 책임"이라며 안정적인 서비스 운영에 최선을 다하겠다고 강조했습니다.

(취재: 김태원, 영상편집: 이의선, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)
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