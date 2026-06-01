에볼라 확산세…민주콩고 등 아프리카 감염 의심 1천100명

▲ 아프리카 덮친 에볼라 공포

아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)에서 발생한 에볼라 바이러스의 감염 의심 사례가 1천100건에 달하며 확산세가 이어지고 있습니다.이번에 발병한 에볼라 바이러스는 지금까지 승인된 백신이나 치료제가 없는 에볼라 분디부조 바이러스입니다.감염된 동물을 섭취하거나 감염된 사람이나 동물과 접촉하면 감염됩니다.에볼라는 발열·근육통·구토·설사 등을 유발하는 치명적 감염병입니다.지난달 31일(현지시간) AFP와 로이터 등 외신들에 따르면 에볼라 발병의 진원지인 민주콩고에서만 282명이 에볼라 감염 확진 판정을 받았고, 42명이 숨졌습니다.장 카세야 아프리카 질병통제예방센터(CDC) 사무총장은 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 쓴 기고에서 지난달 30일 기준 1천100명이 에볼라 감염이 우려돼 조사받고 있다고 밝혔습니다.그는 에볼라 감염으로 숨진 사람도 246명에 달할 것이라고 추산했습니다.카세야 사무총장은 아프리카 국가들이 외부의 재정적 지원에 의존하려고 하면 안 된다면서 "우리는 전염병 속도에 맞춰 움직여야 한다"고 강조했습니다.민주콩고를 포함해 인접 국가인 우간다와 남수단 등 3개국은 최근 3억 1천900만 달러(약 4천800억 원) 규모의 에볼라 대응 계획을 마련했습니다.지난달 15일 민주콩고 동부 이투리주에서 발병이 선언된 에볼라 감염 의심 사례가 브라질과 이탈리아에서도 보고됐습니다.브라질에서는 민주콩고와 우간다를 방문하고 귀국한 2명이 에볼라 감염이 의심돼 격리 치료를 받고 있습니다.이탈리아에서도 아프리카에서 돌아온 1명이 에볼라에 감염됐을 가능성이 있는 것으로 판단돼 병원에 입원했습니다.에볼라 분디부조 바이러스는 현재까지 치료제가 없는 것으로 알려져 있지만 5건의 회복 사례가 나왔습니다.민주콩고를 방문한 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 "간호사 4명을 포함해 5명이 에볼라 감염에서 회복해 퇴원했다"고 밝혔습니다.테워드로스 사무총장은 "백신과 치료제 개발을 위해 노력 중이지만, (아직 없다고 해서) 사람들이 에볼라에서 회복할 수 없다는 뜻은 아니다"라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)