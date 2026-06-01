주해은, 마동석과 범죄 소탕한다…'범죄도시5' 합류

배우 주해은이 국내 대표적인 천만 시리즈 '범죄도시5'에서 활약한다.



1일 소속사 유본컴퍼니는 "주해은이 '범죄도시5'에서 '정지원' 역으로 활약할 예정"이라고 밝혔다.



한국 영화 시리즈 최초 트리플 천만이라는 전무후무한 흥행 기록을 세운 '범죄도시' 시리즈의 다섯 번째 작품 '범죄도시5'는 괴물 형사 '마석도'(마동석 분)가 8년의 기다림 끝에 최악의 범죄를 벌이기 시작한 '이강태'(김재영 분)에 맞서 펼치는 범죄 소탕 작전을 그린다.



주해은은 더욱 진화한 범죄 세력을 잡기 위해 광수대와 협력하며 적극적으로 수사를 펼치는 프로파일러 '정지원' 역을 맡았다. 정지원 캐릭터를 차분하면서도 카리스마 있게 그려내 '마석도'와의 완벽 팀워크를 펼쳐낼 예정이다.



영화 '스윙키즈'로 데뷔하며 얼굴을 알린 주해은은 넷플릭스 '선산', '지옥' 시즌2 등 다양한 장르를 넘나들며 활약해 왔다. 지난해 디즈니+ '나인 퍼즐'에서 '염세령' 역으로 짧지만 강렬한 존재감을 드러내 호평받기도 했다.



'범죄도시5'는 지난달 24일 크랭크인해 본격적인 촬영에 돌입했다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)