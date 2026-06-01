정원오 "오세훈, 안전불감증 심판…서울 디스카운트의 시간 끝내달라"

▲ 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 1일 서울역 앞에서 기자회견을 하고 있다

민주당 정원오 서울시장 후보는 6.3 지방선거를 이틀 앞둔 오늘(1일) "서울 디스카운트의 시간을 끝내달라"며 지지를 호소했습니다.정 후보는 오늘 서울역 앞 기자회견에서 "서울 디스카운트의 핵심은 오세훈 시장 시정"이라며 "안전불감증과 무능·무책임 행정을, 정쟁과 전시행정을 심판해달라"고 말했습니다.이어 "프리미엄 서울로 가야 한다"며 "이재명 정부 성공을 서울에서 뒷받침할 정원오에게 힘을 모아 달라"고 강조했습니다.정 후보는 오늘 회견에서 '유능한 행정'을 전면에 내걸고 정부와의 협력을 통한 주거·교통 문제의 신속한 해결을 약속했습니다.특히 주거 공급 문제와 관련해서는 2027년까지 주택 8만7천호 공급을 공약하며 "강남 지역 반포·압구정·성수에 걸친 재건축·재개발의 현안이 되고 있는 덮개공원 문제를 정부와 협력해 빠르게 해결해 나갈 수 있게 하겠다"고 밝혔습니다.아울러 재개발·재건축을 통한 민간 아파트 및 공공주택 공급뿐 아니라 원룸 월세 지원, 반지하·옥탑방·고시원 주거환경 개선 등 맞춤형 주거 정책도 제시했습니다.교통 문제 해결을 위한 경전철 사업 및 경부선 지하화 신속 추진, 골목 상권 활성화를 위한 지역화폐 발행 등 공약도 강조했습니다.경쟁자인 국민의힘 오세훈 후보를 향한 날 선 비판도 이어갔습니다.정 후보는 최근 이명박·박근혜 전 대통령이 국민의힘 후보 지원에 적극 나서는 것을 두고 "선거가 불리해지자 국민의힘은 다시 과거를 불러내고 있다"고 지적하며 "그들을 다시 불러낸 오세훈 후보도 다르지 않다"고 말했습니다.이어 "지난 10년 집 걱정은 커졌고 출퇴근길은 여전히 불편했다. 살림살이는 팍팍하고, 서울의 안전은 더 불안해졌다"며 "과거 세력에게 지방정부를, 대한민국의 얼굴인 서울을 다시 맡길 수 없다"고 강조했습니다.오 후보가 어제 '국무회의에서 이재명 정부를 견제하겠다'며 표를 호소한 데 대해서는 "서울시장은 정부와 싸우라고 있는 자리가 아니다. 시민의 삶을 정부와 함께 풀어야 하는 자리"라며 "서울의 핵심 과제는 정부와 협력하지 않고는 풀 수 없다"고 쏘아붙였습니다.오 후보가 정 후보를 향해 '이재명 대통령의 허수아비'라고 비판한 데 대해서는 "오 후보 본인이 윤석열 정부 때 허수아비였음을 자인하는 것에 다름 아니다"라며 "저는 박원순 시장 때 구청장을 하면서도 쓴소리했다"고 반박했습니다.또 보수 성향이 강한 강남권을 중심으로 막판 결집이 일어날 것이란 관측에는 "막판 표 결집은 양쪽에 다 있을 것이라고 생각한다"며 "그동안 중도층을 위한 선거 공약과 방향을 세워 진행해왔기 때문에 남은 이틀도 그 방향대로 일관성 있게 최선을 다하겠다"고 다짐했습니다.한편 어제 양천구 유세 중 우형찬 구청장 후보가 아기에게 뽀뽀를 강요했다는 논란과 관련해서는 "양천구청장 후보의 돌발행동이 있었으나 현장에서 저희가 대처했다"며 "다만 이런 문제가 재발하진 않아야 한다는 데 책임을 갖고 있다"고 입장을 밝혔습니다.오늘 동대문구 청량리 청과물시장을 시작으로 서울역에서 아침 인사를 마친 정 후보는 이후 종로구 돈의동 쪽방촌을 방문한 뒤 금천·구로·동작·용산구를 차례로 돌며 유세 총력전을 이어갈 예정입니다.강남구 은마아파트와 용산구 강태웅 구청장 후보 사무소에서 지역 재개발·재건축 문제 관련 간담회도 진행합니다.(사진=연합뉴스)