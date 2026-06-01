'데뷔 27주년' 클릭비, 11년 만에 7인 완전체 콘서트 개최

데뷔 27년 차 그룹 클릭비가 11년 만에 7인 완전체로 무대에 오른다.



클릭비(우연석, 김태형, 오종혁, 김상혁, 하일라, 유호석, 노민혁)는 오는 8월 8일과 9일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 'CLICK-B RE:CLICK (한여름밤의 꿈 Vol.2)'를 개최한다.



이번 공연은 지난 2015년 이후 무려 11년 만에 성사된 7인 완전체 콘서트라는 점에서 특별한 의미를 갖는다. 오랜 시간 각자의 자리에서 활동해 온 멤버들이 다시 한 무대에 서는 만큼, 클릭비의 완전체 무대를 기다려온 팬들에게 뜻깊은 선물이 될 전망이다.



특히 공연 첫날인 8월 8일은 클릭비의 데뷔 27주년 기념일 바로 다음 날로, 팀의 긴 역사를 기념하는 상징적인 시기에 열린다는 점에서도 의미를 더한다. 이틀간 이어지는 공연을 통해 멤버들과 팬들은 지난 27년간 함께 쌓아온 추억과 시간을 되새기는 시간을 가질 예정이다.



클릭비는 이번 콘서트에서 'Dreaming', '백전무패', '환영문', 'To Be Continued' 등 활동 시절 큰 사랑을 받았던 대표곡들을 중심으로 세트리스트를 구성할 계획이다. 또한 당시의 감성을 되살릴 수 있는 무대 연출과 사운드를 준비하며 공연 완성도를 높이고 있는 것으로 전해졌다.



공연명인 'RE:CLICK'에는 다시 한번 클릭비의 이름으로 팬들과 만나겠다는 의미가 담겼다. 단순히 추억을 소환하는 일회성 이벤트가 아닌, 앞으로도 팀 활동을 지속적으로 이어가기 위한 새로운 출발점이 될 것이라는 기대를 모으고 있다.



1999년 데뷔한 클릭비는 밴드와 댄스 그룹의 요소를 결합한 독특한 콘셉트로 1세대 아이돌 시장에서 큰 인기를 누렸다. 멤버들은 이후 배우, 가수, 방송인 등 다양한 분야에서 활동을 이어왔으며, 오랜 시간 변함없는 응원을 보내준 팬들과의 재회를 앞두고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)