사상 최초 'AI 상황실'에 박지원·홍준표 맞대결까지…SBS '2026 국민의 선택', 선거방송 패러다임 바꾼다

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'선거 방송의 명가' SBS가 오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거를 맞아 고품격 개표 방송의 진수를 선보인다.SBS는 당일 오후 4시부터 특집 선거방송 '2026 국민의 선택'을 생중계하며, 사상 최초 '실시간 AI 선거방송', XR(확장현실) 기반 차세대 개표 그래픽, 그리고 세대와 경륜을 아우르는 역대급 패널 라인업을 통해 선거방송의 새로운 패러다임을 제시할 예정이다.이번 선거방송에서 가장 주목받는 혁신은 생성형 AI 서비스 챗GPT 개발사인 OpenAI와의 전격 협업이다. SBS는 오픈AI의 첨단 AI 기술과 자사만의 독보적인 선거방송 노하우를 결합한 'AI 상황실'을 최초로 선보인다. 시시각각 변화하는 전국 각지의 개표 상황과 복잡한 민심의 흐름을 AI가 실시간으로 분석하여, 시청자들에게 한발 빠르고 직관적인 데이터로 전달할 예정이다.기존 선거방송의 문법을 깨부수는 역대급 정치 토크쇼 '직격타'도 출격 대기 중이다. 여야를 통틀어 대한민국 정국을 가장 날카롭게 읽어내는 두 거물, '정치 9단' 박지원 의원과 '거침없는 직설'의 홍준표 전 대표가 스튜디오에서 정면으로 맞붙는다. 여기에 최재성, 민현주 전 의원과 2030 청년 정치 패널들, 현역 의원들이 가세해 한 치의 양보도 없는 정교하고 유쾌한 정국 분석을 이어간다.매 선거마다 독창적인 그래픽으로 화제를 모았던 SBS 개표 그래픽은 한 단계 더 진화했다. 사상 최초로 확장현실(XR) 기술을 도입한 실시간 개표 정보 그래픽 'XR 파노라마'는 스튜디오의 시공간을 확장해 시청자들에게 압도적인 현장감을 선사한다. 아울러 후보자들이 국민을 위한 '초인'으로 거듭나기 위해 대련하는 모습을 3D 그래픽으로 구현한 블록버스터급 비주얼 테마 '초인을 찾아서' 등 풍성한 볼거리도 마련됐다.세대를 아우르는 다채로운 출연진도 눈길을 끈다. '일타강사' 이지영이 출연해 30여 년 지방자치의 역사를 특유의 명쾌한 강의력으로 풀어내고, 인기 유튜버 '낭만부부(김해준·나보람)'는 시민들의 생생한 목소리를 위트 있게 전달한다. 개그우먼 김혜선은 '활력 보좌관'으로 나서 스튜디오에 에너지를 더한다. 특히 세계 최초 수어 아이돌 '빅오션(Big Ocean)'이 참여해 이번 선거방송의 슬로건인 '틈을 메우다 내 삶을 채우다'의 의미를 살린 취약계층 배려 '배리어-프리(Barrier-free)' 방송을 완성한다.한편 SBS는 당일 오후 6시 정각 지상파 3사 공동 출구조사 결과 발표와 함께, 국내 최고 통계 전문가인 서울대 김용대 교수팀이 설계한 AI 기반 예측 시스템 'AI 당선확률'을 가동해 당선 윤곽을 한발 앞서 정교하게 가늠할 계획이다.대한민국 선거 방송의 새로운 기준이 될 SBS '2026 국민의 선택'은 오는 6월 3일 오후 4시부터 선거 당일 개표 마감 시점까지 SBS TV와 유튜브 채널 등을 통해 생중계된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)