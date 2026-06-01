카카오 노조, 10일 '부분 파업' 예고…수위 확대 경고

▲ 경영진 퇴진 촉구하는 카카오 노조

카카오 노동조합이 오는 10일 4시간 동안 부분 파업을 진행한다고 오늘(1일) 밝혔습니다.전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 이 같은 내용의 파업 일정과 요구사항을 담은 입장문을 발표했습니다.카카오지회는 "카카오지회 핵심 요구는 지속적인 경영실패로 인한 매각, 분사, 구조조정을 멈추고 고용안정을 확보하는 것"이라며 "잘못된 의사결정으로 고용불안을 야기하고도 압도적인 보상을 독점하는 경영진 중심의 보상체계 개선"을 촉구했습니다.이어 노조는 "일상 생활에 밀접하게 연결된 카카오톡을 비롯한 여러 서비스의 중단이나 문제가 발생할 부분에 대한 우려가 큰 것으로 알고 있다"고 언급하며 "10일 수요일 4시간 부분파업과 판교 집회를 진행할 예정"이라고 설명했습니다.아울러 "즉각적인 전면 파업이 아닌 4시간 부분파업을 진행하고 추후 교섭 상황에 따라 파업 수위를 강화할 예정"이라고 덧붙였습니다.앞서 카카오 본사 노사는 지난 27일 경기 지방노동위원회에서 진행한 2차 조정이 결렬됐고, 이에 따라 노조는 이달 파업을 진행하기로 결정했습니다.