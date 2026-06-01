트럼프 "이란, 핵무기 개발은 물론 구매도 안돼…이란도 동의"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 핵무기 개발은 물론 핵무기 구매도 불가하다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 지난달 30일(현지시간) 며느리 라라 트럼프가 진행하는 폭스뉴스 프로그램 인터뷰에서 "나는 합의를 할 것이다. 서명과 함께 즉시 호르무즈 해협을 열 수 있기 때문"이라며 "한가지 확보해야 할 보장은 (이란에) 핵무기가 없어야 한다는 것"이라고 말했습니다.이어 "그들은 동의했다. 그들은 원래 핵무기를 개발하지 않을 것이라고 했는데 내가 '당신들이 핵무기를 구매하면 어떻게 되나?'라고 물었고 그들은 이제 군사적 무기를 개발하거나 어떤 방식으로도 구매하지 않을 것이라고 하고 있다. 큰 차이가 있는 것"이라고 부연했습니다.이란에 핵무기 개발은 물론 구매도 불가하다고 압박해 동의를 받아냈다는 주장입니다.합의가 늦어지는 배경으로 미국의 요구조건 강화를 시사한 셈입니다.트럼프 대통령은 "나는 서두르지 않는다. 천천히, 하지만 확실히 우리는 원하는 것을 얻고 있다"면서 "원하는 것을 얻지 못하면 다른 방식으로 끝낼 것"이라며 공격 재개 가능성도 배제하지 않고 있음을 시사했습니다.앞서 뉴욕타임스는 트럼프 대통령이 미국과 이란 사이에 마련된 종전 MOU 잠정안을 승인하지 않았으며 조건을 강화해 다시 이란에 전달했다고 보도했습니다.어떤 부분이 수정됐는지는 알려지지 않았습니다.이란 타스님통신은 이란도 새 수정안을 제시할 예정이라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)