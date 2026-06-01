이정후, MLB서 첫 5안타 폭발…33일 만에 타율 3할 복귀

▲ 5회 2루타를 치고 더그아웃을 향해 세리머니 하는 이정후

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 미국 메이저리그(MLB) 진출 3년 만에 처음으로 한 경기에서 안타 5개를 몰아쳐 33일 만에 타율 3할에 복귀했습니다.이정후는 오늘(1일) 미국 콜로라도주 덴버 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스와 방문 경기에 5번 타자 우익수로 출전해 6타수 5안타를 때리고 타점 2개, 득점 1개를 수확했습니다.허리 근육통으로 부상자 명단에 올랐다가 지난달 30일 콜로라도와 주말 3연전에 복귀한 이정후는 복귀와 동시에 안타 4개를 치더니 전날엔 3루타를 포함한 안타 2개로 타격 감각을 이어간 데 이어 이날엔 5안타를 폭발했습니다.이정후는 빅리그 무대를 밟은 이래 4안타 경기를 4차례 펼쳤고 이날 처음으로 5안타를 쳤습니다.이정후의 시즌 타율은 0.304로 올라 4월 29일 이래 33일 만에 타율 3할을 다시 넘었습니다.홈런 3방 포함 안타 25개를 몰아친 샌프란시스코는 19대 6으로 크게 이겨 5연패 사슬을 끊었습니다.이정후는 1회 투아웃 1, 3루 첫 타석에서 깨끗한 1타점 중전 적시타로 포문을 열었습니다.3회 좌익수 뜬공으로 물러난 이정후는 4대 3으로 앞선 5회 선두 타자로 나와 중견수 쪽 2루타로 대량 득점의 물꼬를 텄습니다.이정후는 곧바로 터진 맷 채프먼의 2루타 때 홈을 밟았고, 샌프란시스코는 5회에만 7점을 뽑아 11대 3으로 달아나며 승기를 잡았습니다.이정후는 타자 일순해 5회에만 두 번 타석에 들어서 중전 안타로 또 출루했습니다.이정후는 7회 원아웃 2루에서는 중견수 앞으로 14대 5로 도망가는 적시타를 쳤습니다.8회에도 중전 안타를 보탠 뒤 대주자로 교체됐습니다.이정후의 시즌 타점은 19개로 불었습니다.이정후를 비롯해 라파엘 데버스(4안타), 윌리 아다메스(3안타) 등 5명의 타자가 3안타 이상을 터뜨리며 샌프란시스코 공격을 주도했습니다.애틀랜타 브레이브스의 내야수 김하성은 신시내티 레즈와의 방문 경기에서 유격수로 4경기 만에 출장해 3타수 무안타에 그쳤습니다.김하성의 타율은 0.089로 떨어졌습니다.김하성은 좌익수 직선타, 삼진, 좌익수 뜬공으로 타격을 마쳤습니다.애틀랜타는 4대 6으로 졌습니다.샌디에이고 파드리스의 내야수 송성문도 워싱턴 내셔널스와의 방문 경기에서 2루수로 모처럼 선발 출전해 2타수 무안타로 침묵했습니다.외야 뜬공 2개를 친 송성문은 7회 볼넷으로 출루해 2루 도루를 시도했다가 잡혔습니다.송성문의 시즌 타율은 0.174로 떨어졌고, 샌디에이고는 2대 4로 패했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)