"틈을 메우다 내 삶을 채우다" 선거 방송은 SBS!

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사상 최초 '실시간 AI 선거 방송'

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박지원 vs 홍준표…"지금까지 이런 토크는 없었다!" 역대급 정치 토론

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'CG 맛집' SBS…XR 선거 정보 그래픽 공개

이지영 강사·유튜버 낭만부부·개그우먼 김혜선·수어돌 빅오션 총출동

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SBS만의 차별화된 선거예측시스템 'AI 당선확률' 출격 대기

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'선거 방송의 명가' SBS가 모레(3일) 오후 4시부터 제9회 전국동시지방선거 특집 선거방송 '2026 국민의 선택'을 통해 고품격 개표 방송을 선보입니다.SBS는 이번 선거방송에서 사상 최초 '실시간 AI 선거방송', XR(확장현실) 기반 차세대 개표 그래픽, 그리고 세대와 경륜을 아우르는 정치인·셀럽 라인업으로 선거방송의 패러다임을 바꿀 예정입니다.SBS는 생성형 AI 서비스 챗GPT 개발사인 OpenAI와 협업해 사상 최초 '실시간 AI 선거방송'을 구현합니다.핵심은 실시간 민심 흐름과 선거 판세를 분석하는 'AI 상황실'입니다.오픈AI의 생성형 AI 기술과 SBS만의 선거방송 노하우를 결합해 시시각각 변화하는 개표 상황과 지역별 흐름을 실시간으로 보다 빠르고 직관적으로 전달합니다.SBS는 기존 문법을 깬 정치 토크쇼 '직격타'를 선보입니다.여야를 통틀어 대한민국 정치판을 가장 잘 읽는 두 거물, 박지원 의원과 홍준표 전 대표가 만납니다.정치9단 박지원 의원과 거침없는 직설의 홍준표 전 대표가 최재성, 민현주 전 의원과 함께 역대급 정치 토론을 펼칩니다.또, '돌직구'의 2030 청년 정치 패널들과 향후 정국을 짚어낼 현역의원들이 이야기를 풀어내며 보는 재미와 분석의 깊이를 더합니다.SBS는 사상 최초로 XR 기술을 활용한 실시간 개표 정보 그래픽(VIPON· Voting Information Processing Online Network)'을 공개합니다.XR(확장현실) 기술을 활용해 선거 정보를 전달하는 'XR파노라마'로 스튜디오의 시공간을 확장하여 순식간에 시청자를 집 밖으로 데려갑니다.역동적인 카메라 워킹과 XR 기술이 결합해 이제까지 경험할 수 없었던 현장감을 선사합니다.또한 초현실 영화나 게임을 보는 듯한 고품격 비주얼 테마들도 대거 선보일 예정입니다.대표작인 '초인을 찾아서'는 지역 살림을 책임질 후보자들이 국민을 위해 뛸 '초인'으로 거듭나기 위해 수련하고 대련하는 모습을 3D 그래픽으로 생생하게 구현했습니다.과연 민심의 선택을 받아 진정한 '초인'으로 각성할 후보는 누구일지 지켜보는 재미를 선사합니다.어느 때보다 다채로운 출연진들도 시청자들의 눈길을 사로잡기 위해 대기 중입니다.'일타강사' 이지영은 '30여년 지방자치의 역사'를 특유의 명쾌한 강의력으로 명쾌하고 쉽게 풀어낼 예정입니다.중년 부부의 일상을 풍자한 콘텐츠로 인기몰이 중인 '낭만부부(김해준·나보람)'가 시민 공감 콘텐츠로 시청자와 만나고, 특유의 건강미와 밝은 에너지로 사랑받는 개그우먼 김혜선은 '활력 보좌관' 역할로 나섭니다.또, SBS '2026 국민의 선택'의 슬로건, '틈을 메우다 내 삶을 채우다'라는 의미를 빛내 줄 세계 최초 수어돌 '빅오션(Big Ocean)'이 참여해 우리 사회의 틈을 메우는 '배리어-프리(Barrier-free·장벽이 없는)' 선거 방송의 의미를 더할 계획입니다.SBS는 지상파 3사 공동 출구조사를 통해 모레(3일) 오후 6시, 전국 시도지사·교육감·주요 재보궐 선거 예측 결과를 발표합니다.또 AI 기반 예측 시스템을 활용해 개표 시작과 동시에 민심의 흐름을 한발 앞서 분석합니다.국내 최고 통계 전문가인 서울대 김용대 교수팀이 설계한 정교한 예측 시스템이 개표 시작과 함께 선거 결과를 한발 앞서 가늠해보는 자리를 마련할 예정입니다.대한민국 선거 방송의 새로운 기준이 될 SBS 선거방송 '2026 국민의 선택'은 선거 당일인 모레(3일) 오후부터 개표 마감 시점까지 SBS TV와 유튜브 채널 등을 통해 시청자들을 찾아갑니다.